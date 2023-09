Jos Verstappen moet zege in Omloop van Vlaanderen in eindsprint aan Niels Reynvoet laten

Niels Reynvoet (Citroën) heeft de Omloop van Vlaanderen gewonnen. In een secondenstrijd met Jos Verstappen (Skoda) was hij 6,7 seconden sneller, mede door een foutje van de vader van wereldkampioen Max Verstappen in de voorlaatste proef. Beiden hadden nog nooit een BK-manche gewonnen.

De tweede wedstrijddag begon dramatisch voor Vincent Verschueren, wiens Skoda na de allereerste bocht vermogen verloor. Hij moest opgeven. Tijdens de vierde rit zaterdagochtend ging Andy Lefevere in de fout en zo zat zijn wedstrijd er ook meteen op.

Met drie snelste tijden op rij had Jos Verstappen intussen de leiding overgenomen van Reynvoet, die op zijn beurt met twee snelste tijden de Maaseikenaar van antwoord diende. Na de eerste lus van vijf klassementsritten bedroeg het verschil tussen de twee puur sportief 3,2 seconden. In werkelijkheid bedroeg de kloof 13,2 seconden, omdat Reynvoet zich één minuut te laat aan de start van KP Passendale had aangeboden en daarvoor 10 seconden straftijd kreeg.

Niels Reynvoet op weg naar zijn eerste BK-zege. — © BRC

Straftijd voor allebei

Die straftijd motiveerde Reynvoet. Hij won zaterdagnamiddag drie van de vijf ritten en verkleinde daarmee de kloof tot 10,1 seconden. Maar ook Verstappen had zich intussen één minuut te laat aan de start aangeboden en dus kreeg ook hij een straf van 10 seconden aangesmeerd. Na twee lussen van vijf ritten was het verschil 0,1 seconde in het voordeel van Verstappen.

De laatste ronde van vijf klassementsritten zou beslissen over winst en verlies. Reynvoet won de elfde rit en kwam zo opnieuw aan kop van de wedstrijd. Eén rit later draaide Verstappen de rollen om en pakte opnieuw de leiding. Tijdens de voorlaatste rit ging Verstappen in de fout, verloor 13,1 seconden en zakte van de eerste naar de tweede plaats. Reynvoet kreeg zo de leiding cadeau en gaf die niet meer uit handen. Verstappen won nog wel de laatste rit maar kwam uiteindelijk 6,7 seconden tekort.

Voor Niels Reynvoet is het allereerste rallyzege op het hoogste Belgische niveau. Bjorn Syx eindigde op 1:46:5 op de derde plaats. BK-leider Maxime Potty (Citroën) ging zaterdagochtend opnieuw van start, maar hield het na de eerste lus voor bekeken. Na zijn opgave van vrijdagavond stond Potty op de 42e plaats.

Jonas Dewilde (Renault) won het Junior klassement. Een zege die hem de titel bij de junioren opleverde. (mc)