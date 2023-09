Trio’s, bondage of een uitje om de sleur van je relatie te doorbreken. Op datingapp Feeld zoeken singles én koppels alles wat niet in binnen het kader van de traditionele relatie valt. En dat trekt steeds meer landgenoten aan. “Ik wil dat ons zoontje opgroeit in een gezin waar het normaal is dat papa of mama een lief heeft.”