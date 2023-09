Hugo Siquet is co-leider met Cercle én wordt Rode Duivel: “Ik viel niet uit de lucht toen de bondscoach mij belde”

Een eerste oproeping voor de Rode Duivels, hoe gaat dat dit in z’n werk, wilden we graag weten van kersvers Rode Duivel Hugo Siquet. “Heel eenvoudig”, verklaarde het neefje van Thierry Siquet zaterdag na de zege tegen Westerlo.

Hugo Siquet in actie tegen Westerlo. — © Isosport

“De bondscoach heeft mij kort voor het bekendmaken van de selectie persoonlijk gebeld en gezegd dat ik erbij was. Het is natuurlijk leuk om zo’n telefoontje te krijgen, dat wil je wel vaker, maar helemaal uit de lucht viel ik ook weer niet. Ik was vorige zomer op het EK U21 en ik kreeg positieve commentaar op mijn prestaties. Er is aan mij en de mensen intern hier bij Cercle gezegd dat ik dicht bij een selecte stond en dat was dus niet gelogen. De manier waarop we spelen bij Cercle en hoe ik in dit systeem rendeer, is natuurlijk een voordeel gebleken. Het speelde ook in mijn kaart dat Alexis Saelemaekers gekwetst is zodat ik nu mijn kans krijg en die zal proberen te grijpen.”

Zoals hij deed toen hij van Standard naar het Duitse Freiburg kon en begin dit jaar toen Cercle er hem kwam weghalen voor een huurperiode van anderhalf jaar. Ook Anderlecht trok toen aan de mouw van Siquet, maar de verdediger haalde toen alle media door te stellen dat hij dit de fans van Standard niet kon aandoen. Hij koos toen resoluut voor het project van Cercle. En dat loonde.

Siquet staat met Cercle bovenaan het klassement. — © BELGA

Tijd voor iets nieuws

Langzaam maar zeker begint dit ook te dagen bij andere clubs. Ueda en Deman werden bijvoorbeeld samen al voor 15 miljoen euro weggeplukt door grotere clubs. Daland, Denkey en Lopes worden allicht de volgenden in het rijtje. Ook bij Siquet was het tijd voor iets nieuws. Geen ploeg maar een kapsel. Sinds vorige week loopt de nieuwe poulain van Domenico Tedesco rond met een wit geverfde haardos, U weet wel de typische voetballerscoupe waar ook Vincent Janssen zich na de vakantie toe liet verleiden. “Nee, dat was niet het idee van mijn vriendin maar van mij”, lachte Siquet. “Ik hoop dat jullie het mooi vinden.”

In elk geval zal hij begin volgende week in Tubeke makkelijk opvallen. En andere clubs krijgen de kersverse Rode Duivel zo ook beter in het vizier. Na dit seizoen keert Siquet normaal terug naar Freiburg en de Bundesliga. “Ik sluit niks uit voor de toekomst maar nu concentreer ik mij op Cercle en de Rode Duivels”, gaf een nuchtere Siquet nog mee.