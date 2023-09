Remco Evenepoel verloor de rit, maar won de mentale strijd van Primoz Roglic: “Meer en meer is deze Vuelta een duel tussen die twee aan het worden”

De rit verliezen en toch ergens de mentale winnaar van de dag zijn: dat is wat Remco Evenepoel overkwam in de bergrit naar Xorret del Cati. De realiteit is dat Primoz Roglic de sprint om de ritzege won, maar de manier waarop Remco Evenepoel op de slotklim domineerde, zal de denktank van de Nederlandse Worldtourploeg de volgende dagen toch aan het werk zetten.