BUNDESLIGA. Victor Boniface scoort weer tweemaal voor Leverkusen en staat samen op kop met Bayern München, dat nipt wint tegen Borussia Mönchengladbach

Er stonden op zaterdagnamiddag weer heel wat matchen op het programma in de Duitse Bundesliga. Bayer Leverkusen behield haar perfecte reeks in eigen huis tegen Darmstad na een vlotte zege, met Victor Boniface in de hoofdrol. Zij worden vergezeld door landskampioen Bayern München, dat het nipt haalde van Borussia Mönchengladbach. Het Werder Bremen van Senne Lynen en Olivier Deman won dan weer voor het eerst dit seizoen, terwijl Koen Casteels met Wolfsburg voor het eerst punten liet liggen.

Na drie speeldagen prijkt Bayer Leverkussen met 9/9 bovenaan in de Duitse Bundesliga. In eigen huis had Leverkussen geen kind aan promovendus Darmstadt: het werd 5-1. Victor Boniface (ex-Union) vertolkte opnieuw een hoofdrol met twee goals en een assist. Xabi Alonso gunde onze landgenoot Noah Mbamba tien minuten. Die bedankte voor het vertrouwen met een assist voor de vijfde thuistreffer van Adam Hlozek.

Bayern München zwoegt zich naar winst bij Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach heeft Bayern München zaterdagavond op de derde speeldag in de Bundesliga het vuur aan de schenen gelegd. Pas in de slotminuten kon de Rekordmeister de overwinning over de streep trekken met 1-2.

Ko Itakura schonk Mönchengladbach een voorsprong na de eerste helft. Leroy Sané en de ingevallen Mathys Tel verhinderden na de pauze het eerste Beierse puntenverlies. Harry Kane scoorde voor de eerste keer dit seizoen niet.

Bayern beent op die manier Bayer Leverkusen bij aan de kop van het klassement in de Duitse eerste klasse met 9 op 9.

Bayern pakte net als Bayer Leverkusen 9/9. — © AFP

Lynen en Deman zien Werder vanop de bank winnen

Werder Bremen spoelde een 0 op 6 door met een klinkende zege. Het won met 4-0 van Mainz. Senne Lynen viel met nog een kwartier op de klok in bij Werder, nieuwkomer Olivier Deman keek de volledige partij toe.

Senne Lynen (rechts) viert mocht meevieren bij Werder Bremen. — © dpa/picture alliance via Getty I

Casteels en Wolfsburg verliezen op bezoek bij Hoffenheim

Wolfsburg is zaterdagnamiddag tijdens de derde speelronde van de Bundesliga tegen een 3-1 nederlaag aangelopen op bezoek bij Hoffenheim.

Tiago Tomas brak de ban voor de Wolven, die nadien nog treffers moesten incasseren van John Brooks, Maximilian Beier en Robert Skov in hun eerste puntenverlies van het seizoen. Koen Casteels verdedigde het doel in het verliezende kamp, waar Aster Vranckx geen speelgelegenheid kreeg en Sebastiaan Bornauw niet tot de kern behoorde.

Koen Casteels. — © AFP

Augsburg en Bochum delen de punten

Op hetzelfde moment verdeelden Augsburg en Bochum de punten: 2-2. Bezoeker Takuma Asano wiste tot twee keer toe doelpunten van Dion Beljo en Ermedin Demirovic uit. Arne Engels vatte 78 minuten lang post op de rechtsachter bij de gastheer.

Leverkusen voert het klassement van de Duitse eerste klasse aan met 9 op 9. Wolfsburg valt terug naar de zesde plaats met zes punten, terwijl Werder Bremen en Augsburg volgen op de elfde en twaalfde positie met drie en twee eenheden.