Veel meer dan alleen het iconische regenboogkleedje: K3 opent mode-expo in shoppingcenter Wijnegem

Met lila als dominerende kleur en opvallend casual. Zo presenteerden Hanne, Marthe en Julia zich zaterdag aan hun ruim 750 fans die waren komen opdagen om de opening bij te wonen van de mode-expo over 25 jaar K3. Want zoveel hits, zoveel kleedjes en daarop stond lang niet altijd een regenboog.

Van het allereerste jurkje tot de nieuwste glitterpakjes: alle K3-textiel is deze maand te bewonderen in Wijnegem. Uiteraard is er bijzondere aandacht voor het iconische regenboogkleedje in zijn vele varianten. Maar er is veel meer. Al goed dat Wijnegem Shop Eat Enjoy zo groot is, want de meisjes trokken de voorbije kwarteeuw heel wat kleedjes aan: de ene keer sportief, dan weer sprookjesachtig en soms zelfs een brandweeruniform. Spectaculair zijn de grote vleugels die hen destijds aangenaaid werden om de gelijknamige show te lanceren.

K3 anno 2023 voor de jurken die hun voorgangers droegen in de musical ‘Doornroosje’. — © Joris Herregods

Passen

“Ik heb ze allemaal graag gedragen. Maar als ik echt moet kiezen, doe mij dan maar die witte lichtgevende jurk die we hebben gedragen om ons twintigjarig bestaan te vieren”, vertelt Marthe nadat ze samen met de twee andere K’s de schaar had gehanteerd om hun eigen mode-expo te openen.

“Of we nog overal inpassen? Ik vrees dat sommige pakjes van acht jaar geleden wel een beetje zullen spannen. Maar dat is normaal, toch?”, aldus Hanne. Julia moest zich naar eigen zeggen inhouden om niet de jurk aan te trekken die haar voorgangster ruim twintig jaar geleden droeg in de musical Doornroosje en toen zijzelf nog letterlijk in de luiers lag.

Weinig glitter en extravagantie bij de nieuwste outfit die K3 zaterdag op haar nostalgische expo voorstelde: T-shirt op jeans. De space-broek van Julia sprong nog het meest in het oog.

“Past goed in deze back-to-school-tijd en belangrijk: iedereen kan dit dragen en personaliseren met zelfgekozen patches om op T-shirt en broek te naaien”, vertelt Hanne. En meteen wees Marthe naar de twee rode vruchten die haar eigen lila T-shirt sieren. “Ik ben gek op kersen”, bekent ze.

Deze Aline Wintmolders (blauw) maakt de outfits van K3 zelf na, voor eigen gebruik. “Ik zou dolgraag voor Studio 100 aan de slag willen met naald en draad.” — © Joris Herregods

Vleugels

Zingen deed K3 niet in Wijnegem. Wel nog een modeshow presenteren met piepjonge modellen en diezelfde kinderen met naad, draad en strijkijzer helpen om de nieuwste outfit, die natuurlijk ook in het shoppingcenter te koop is, naar hun hand te zetten.

Het waren lang niet allemaal kinderen die van deze gelegenheid gebruik maakten om lekker dicht bij hun idolen in de buurt te komen. Ook de intussen 28-jarige Aline Wintmolders uit Hasselt was erg benieuwd naar de nieuwste en andere outfits van K3.

“Ik maak ze namelijk graag na, samen met m’n mama die professioneel naaister is. Niet om te verkopen, maar gewoon als uitdaging en om zelf te dragen”, bekent de ex-juf. “Mijn favoriet is die met de grote vleugels. Die was best moeilijk. Ik draag mijn bijzondere naaiwerkjes wanneer ik zelf naar een optreden ga of toen ik nog voor de klas stond tijdens carnaval. Waarmee ik vooral niet gezegd hebben, dat alle K3-pakjes carnavalkostuums zijn”, lacht ze wat verlegen.

K3-vlogster Marissa Loos (l): fan van het eerste uur, al 25 jaar lang. — © Joris Herregods

Jezelf zijn

Ook Marissa Loos (32) uit Bergen Op Zoom volgt alles nauwgezet en filmt, om straks weer een nieuwe vlog te maken over K3. “Dat doet ik namelijk al jaren. Ik heb m’n eigen kanaal op YouTube. Ik ben zelf fan sinds m’n zevende , toen K3 in Nederland helemaal nog niet bekend was. Ik ben blij en trots dat ik later nooit ben gezwicht ben voor nieuwe trends en bij K3 altijd trouw gebleven.”

“Ik heb elke show minstens één keer gezien en haast elk weekend ben ik al dan niet met m’n nichtjes Zoë en Tess onderweg om een optreden in Vlaanderen of Nederland mee te pikken. Voor mij straalt K3 vooral uit dat je jezelf mag zijn en moet blijven. Dat was een levensles en die volg ik nog altijd.”

Quiz

Niet alleen is deze expo een feest voor het oog, maar er is ook interactie mogelijk voor bezoekers. Via een online quiz kunnen zij langs verschillende locaties in Wijnegem – Shop Eat Enjoy navigeren en vragen beantwoorden die gerelateerd zijn aan K3. Er zijn ook leuke prijzen te winnen. Jong en oud kunnen de expo gratis komen bewonderen t.e.m. 7 oktober. Ook alle covers van de albums die de afgelopen 25 jaar werden uitgebracht, zijn te zien. (jaa)

Julia helpt ene jonge fan haar eigen K3-outfit te pimpen met patches. — © JAA

Fans Lucie, Olivia, Eleetje en Lodi beleefden hun gloriemoment aan de zijde van Hanne, Julia en Marthe. — © Joris Herregods