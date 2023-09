Acteurs gaan mogelijk ook staken tegen videogames-industrie

De acteursstaking tegen tv- en filmproducenten is nog lang niet afgelopen. Integendeel: de vakbond SAG-AFTRA stemt nu ook over een staking tegen de makers van videogames.

Het nationale bestuur van de acteursvakbond SAG-AFTRA vraagt zijn leden om te stemmen over een mogelijke staking tegen de ontwikkelaars van videogames. De vakbond begint later deze maand aan nieuwe gesprekken met de gamesindustrie, maar volgens SAG-AFTRA willen de gameontwikkelaars niet tegemoetkomen aan een aantal eisen van de acteurs. Daarom wil de organisatie een staking als stok achter de deur hebben.

‘Daar gaan we weer’, zegt SAG-AFTRA-voorzitter Fran Drescher in een persbericht. ‘Nu zitten we ook voor videogames in een patsituatie. Opnieuw staan we tegenover de hebzucht en het gebrek aan respect van werkgevers. Opnieuw lopen onze leden gevaar dat ze minder werk zullen krijgen wegens artificiële intelligentie.’

Zoals in het conflict met de tv-producenten, dat al bijna twee maanden aansleept, is ook dit keer de opmars van artificiële intelligentie een van de pijnpunten, naast de vraag om de tarieven aan te passen aan de gestegen levensduurte.

Deepfake

Voor videogames worden heel wat stemacteurs ingezet. Dezelfde of andere acteurs worden ook ingezet voor motion capture. Daarbij worden hun bewegingen geregistreerd en toegepast op in 3D geanimeerde personages.

De opmars van AI in deze industrie verloopt snel. ‘Deepfake’ stemmen worden bijvoorbeeld ingezet in plaats van stemacteurs. Op basis van opgenomen stemgeluid kan de technologie van bedrijven als Elevenlabs worden gebruikt om die stem eender wat te laten zeggen, zonder dat de oorspronkelijke acteur er nog aan te pas komt.

Tien gaming-bedrijven zouden getroffen worden door een mogelijke staking, waaronder Activision (maker van de Call of duty), Electronic Arts (Fifa 23), Epic Games (Fortnite).