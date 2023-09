VOORBESCHOUWING VUELTA 2023. Rit 9 (Cartagena - Collado de la Cruz de Caravaca): Kan Evenepoel revanche nemen of mag er nog eens een vluchter winnen?

Gisteren had hij naar eigen zeggen de benen om te winnen, maar wist Remco Evenepoel niet dat hij sprintte voor de overwinning. Vandaag dan maar revanche nemen? De slotklim is vergelijkbaar met die van gisteren en dus verwachten we weer een uitstekende Evenepoel.

Kort Start: 12u39 Aankomst: omstreeks 17u15 Afstand: 184,5 kilometer

Het parcours

De start wordt gegeven net buiten Cartagena, een stad in het Oosten van Spanje dat aan de Middellandse Zee ligt. De renners trekken na het startschot meteen het binnenland in, waarbij de weg lichtjes oploopt. Na 48 kilometer wacht hen de eerste gecategoriseerde beklimming van de dag: de Puerto Casas de Marina la Perdiz. Deze klim met een wel zeer omslachtige naam is 11,5 kilometer lang met een gemiddelde stijgingspercentage van 4,9%. Het stijgingspercentage piekt af en toe eens boven de 10 procent, maar dit is zeker niet de zwaarste klim die de renners in deze Vuelta zullen moeten trotseren.

De rest van de etappe gaat het constant op en af, op zo’n 36 kilometer voor de aankomst begin de weg onophoudelijk op te lopen. Op 8,2 kilometer van de aankomst ligt dan de voet van de slotklim. De Alto Cravaca de la Cruz heeft een gemiddelde stijgingspercentage van 5,5%. Een loper, hoor ik u denken. Niets is minder waar! Veel onregelmatiger dan dit kan een klim nauwelijks zijn. Stukken van zeventien, vijftien en zelfs twintig procent worden gevolgd door lage stijgingspercentages of zelfs stukken afdaling. In de laatste hectometers ligt als kers op de taart nog een stuk van zestien procent. Een ritme vinden op deze klim wordt aartsmoeilijk, de springveren onder de klimmers kunnen hun hartje ophalen op de steile stroken.

Onze sterren

Voor elke bergetappe stellen we ons dezelfde vraag: zal de vroege vlucht het halen of vechten de klassementsrenners het onder elkaar uit voor de ritzege? Zoals zo vaak is het ook voor deze etappe moeilijk te voorspellen, al hebben we een vermoeden dat Evenepoel het foutje van gisteren zal willen rechtzetten en vol voor die tweede etappezege zal willen gaan. Onze landgenoot toonde zich gisteren op de steile slotklim ijzersterk en is dan ook lichtjes favoriet tegenover de andere klassementsrenners. Dat de aankomst boven en niet beneden ligt, kan ook in zijn voordeel spelen. In het interview na afloop liet hij alvast weten zondag graag te willen winnen. Al zal Evenepoel dan weer moeten afrekenen met de heilige drievuldigheid van Jumbo-Visma.

Als het toch de vluchters zijn die voor de ritzege mogen strijden, dan denken we aan sterke klimmers zoals Romain Bardet, die in de door Sepp Kuss gewonnen etappe zijn goede vorm toonde door derde te worden. Hetzelfde geldt voor Michael Storer, die twee jaar geleden al eens twee (berg)etappes wist te winnen in de Vuelta. Ook lichtgewicht Sergio Higuita moet zich in zijn sas voelen op de steile stroken van de slotklim, net als zijn landgenoten Santiago Buitrago en Einer Rubio. Al staan die laatste twee misschien iets te dicht in het klassement.

Onze sterren *** Remco Evenepoel ** Primoz Roglic, Jonas Vingegaard * Juan Ayuso, Sergio Higuita, Romain Bardet

Dit zijn de sleutelmomenten

We zien twee sleutelmomenten in deze rit. De eerst is bij het vormen van de vroege vlucht. Krijgen we een omvangrijke vlucht met daarin enkele koppeltjes waarbij de minder goede klimmers in functie van hun ploegmaats het tempo hoog kunnen houden? Of krijgen we enkele Spanjaarden die vooral op zoek zijn naar publiciteit? Als de vlucht wegrijdt op de klim van eerste categorie na 50 kilometer, is de kans groot dat er vooral goede klimmers in de vlucht zitten. Wat de slaagkans van de vlucht dan weer aanzienlijk vergroot. Al zal het toch vooral afhangen van de ingesteldheid in het peloton onderweg: is er een ploeg die vertrouwen heeft in zijn klassementsrenner en voor de ritzege en bijhorende bonificaties wil gaan?

Maar dat is eigenlijk allemaal een voorbode op de climax van de dag: de slotklim. Of de ritzege nu wel of niet op het spel staat, de klassementsrenners zullen niet anders kunnen dan koers maken op de steile stroken. Maandag is het ook nog eens de eerste rustdag, we mogen dus vuurwerk verwachten op de slotklim!

Dit moet u nog weten

* Op vijftien kilometer van de aankomst ligt de tussensprint, waar er zes, vier en twee bonificatieseconden te verdienen zijn. Normaal gezien zijn die voor de vluchters, maar als die op dat moment al ingerekend zijn, kunnen we misschien een leuk sprintje krijgen tussen de klassementsrenners. De afgelopen dagen hebben we gezien dat Evenepoel en Vingegaard bij de zaak waren en zo met een kleine inspanning enkele seconden konden sprokkelen.

* Qua temperatuur zullen de renners niet te klagen hebben: het kwik klimt doorheen de dag tot 28 graden. Onderweg kan het (lichtjes) gaan regenen, maar het blijft normaal bij motregen.

* In Cartagena ligt met het ‘Teatro Romano’ een van de grootste amfitheaters uit het Romeinse Rijk. Destijds konden er zo’n elfduizend toeschouwers in. Wie geïnteresseerd is in de Romeinse geschiedenis kan in Cartagena zijn hartje ophalen, want naast het amfitheater is er ook een archeologische vindplaats met restanten van een Romeins forum.