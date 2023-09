Het gejaag en gehotsebots van elke dag is niet per se nefast. De stress die bijwijlen door oren en ogen spuit, kan zelfs levensnoodzakelijk zijn. Zeg dat neuropsychiater en stressspecialist Theo Compernolle het gezegd heeft. “Het is niet stress die ons in een burn-out duwt. Het is de manier waarop we ermee omgaan.” En dat verschilt, zelfs tussen mannen en vrouwen.