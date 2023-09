Greet Minnen kan niet stunten tegen Russische Kasatkina en strandt in derde ronde US Open

De derde ronde is het eindstation geworden voor Greet Minnen (WTA 97) in het enkelspel op de US Open. De 26-jarige Kempense, die zich via de kwalificaties op de hoofdtabel werkte, verloor donderdag in twee sets (6-3 en 6-4) van de Russische Daria Kasatkina (WTA 14), het dertiende reekshoofd in New York. De partij duurde een uur en 29 minuten.