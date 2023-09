De Vereniging is co-leider: Kévin Denkey schiet Cercle Brugge met twee goals voorbij Westerlo

Wie had dit ooit gedacht? Dat het een item zou worden in de Jupiler Pro League hoe de code van Cercle Brugge kon gekraakt worden.

Tot voor een paar jaar zou het antwoord voor velen eenvudig geweest zijn: “Je bent allicht niet zo vertrouwd met het Belgisch voetbal en zal waarschijnlijk Club Brugge bedoelen. Cercle speelt ook in Brugge maar strijdt doorgaans tegen de degradatie”

De komst van Carlos Avina als technisch directeur en Miron Muslic als trainer veranderde echter veel, zo niet alles. De organisatie, de omkadering, de aanpak en natuurlijk ook de spelers. Maar vooral de spelstijl. Als enige ploeg in 1A kiest Cercle voor powerplay en pressingvoetbal. Weinig coaches stellen zich daar op in en passen zich aan. Gevolg? Cercle werd vorig seizoen knap zesde en staat daar nu opnieuw. Ook zonder topscorer Ueda en nu ook kilometervreter Deman is Cercle in staat om zo gewoon verder te doen. Het Europees parcours van de Belgische ploegen mag dan ook een succes worden genoemd, er is nog geen team gevonden met voldoende technische bagage om onder de press van Cercle door te voetballen. Opmerkelijk en bedenkelijk, maar bij Cercle kussen ze natuurlijk hun polletjes.

Miron Muslic. — © BELGA

Het plan van De Roeck

“Laat dit nog maar even duren”, denken ze bij groen-zwart.

Het was dus geen prettig vooruitzicht voor KVC Westerlo om uitgerekend nu Cercle partij te moeten geven. De revelatie van vorig seizoen miste compleet de start en vreemd genoeg leek er al sprake van druk op Jonas De Roeck, drie maanden geleden nog de grote succescoach. Het kan dus allemaal snel veranderen. Er werd na de nederlaag tegen KV Mechelen zelfs gewag gemaakt van een crisisbreraad, maar het was niet duidelijk of dit effectief had plaats gevonden. De Roeck was er in elk geval bij in het half zonnige Brugge en liet Van den Keybus op de bank voor Jordanov. In doel ook nog altijd geen Sinan Bolat, na een mindere periode op de bank beland, maar Nick Gillekens.

Cercle, uiteraard zonder Deman – hij zat op hetzelfde tijdstip samen met Senne Lynen op de bank bij Werder Bremen tegen Mainz - en met Semedo als zijn vervanger, liet ook de nieuwe sensatie Alan Minda nog even op de bank. Ook omdat zijn concurrent Yann Gboho het de jongste weken niet onaardig deed. Met Kazeem Olaigbe en Félix Lemaréchal zaten bij de thuisploeg ook nog eens twee jongens op de bank die amper een weekje aan het meetrainen waren.

Met Olivier Deman is Cercle één Rode Duivel kwijt, maar telt er nu een andere met Hugo Siquet. Als die begin volgende week in Tubeke opduikt zal hij alvast makkelijk te herkennen zijn want sinds een weekje loopt de rechter wingback met zo’n geverfd wit kapsel rond. Zijn voorzetten werden er voorlopig wel nog niet beter door. Jonas De Roeck had de tactische analyse van Cercle in Het Nieuwsblad blijkbaar goed gelezen en paste zich duidelijk aan. De bal aan Cercle laten werd geopperd als één van de mogelijke oplossingen om die fameuze code te kraken. Westerlo deed dat en probeerde met identieke wapens te strijden door ook lange en hoge ballen richting Stassin en Frigan te trappen. Wie van technisch verzorgd voetbal houdt was dan ook beter thuis gebleven. Er waren veel duels aangekondigd en die kwamen er ook effectief met ook veel fouten en spelhervattingen als eveneens minder aangenaam gevolg. En uitvoetballen – wat Westerlo doorgaans ook doet – verleert men blijkbaar snel.

Jonas De Roeck. — © Isosport

Denkey slaat toe op slag van rust

Toen de voor de gelegenheid in licht blauw uitgedoste Kempenzonen het toch eens deden, liep het grondig fout. Uitgerekend kapitein Lukas Van Eenoo liet – tegen de ploeg waar hij werd opgeleid – de terugspeelbal in de eigen zestien knullig in corner deviëren. Jonas De Roeck bedacht hem uit medelijden met een applausje, maar klapte even later veel harder toen een mooi uitgesponnen actie bij Chadli belandde, de gewezen Rode Duivel mikte echter rakelings naast. De beste kans meteen van de hele eerste helft, aan de overkant loste ook de nieuwste poulain van Tedesco een schotje, maar Gillekens had geen moeite met die poging van Siquet.

En net toen we hier de woorden aan het tikken waren: het moet dus na de rust gebeuren, viel dan toch die goal. En het was Cercle en de 3876 fans – jammer dat de hype niet meer mensen op de been brengt voor dit groen-zwart – die mochten juichen. Siquet liet nu wel zien waarom hij een kersvers Rode Duivel is en de stoere bonk Kévin Denkey kopte de voorzet staalhard in de hoek. Of Gillekens daar meer had kunnen doen laten we hier nog in het midden.

Kévin Denkey. — © Isosport

En daar is Minda en….. Lemaréchal

Weer een koude douche voor Westerlo want wat doe je dan, in de wetenschap dat de andere aanpak toch niet echt werkt en je met 1 op 18 de break dreigt in te gaan? Niet veel, zo bleek al snel na de herneming.

Cercle ging meteen op zoek naar een tweede treffer en Westerlo had geluk dat het kanon van Somers minder goed stond afgesteld dan vorige week op Sint-Truiden toen hij wel scoorde. En ook Gboho trapte de voorzet van Siquet hopeloos hoog over. Op dat moment, de 58ste minuut, had Muslic al een ingreep kunnen doen die voor Jonas De Roeck momenteel onmogelijk is. Hij bracht Alan Minda in en intussen weten we al hoe snel die is. Gelukkig voor Westerlo stak Perdichizzi er nog zijn voet voor of Minda had opnieuw al na drie minuten gescoord. De wissel inspireerde de coaches want er volgden vier invallers op rij en een van hen, Félix Lemaréchal – een huurling van moederclub AS Monaco- liet zich meteen opmerken. Siquet legde goed af voor de Fransman met Ivoriaanse roots en Denkey lukte zijn tweede van de middag. Geen mens die het bij Cercle nog over Ueda heeft.

Ook De Roeck nu onder druk

Het publiek kraaide van de pret, zeker toen Lopes ook nog eens op de paal kopte, al was Kyan Vaesen, een invaller aan de overkant, dicht bij de aansluitingstreffer en besloot hij ook nog eens op de paal. Westerlo zit meer dan ooit in de hoek waar de klappen vallen en van scorebordjournalistiek zijn we absoluut geen fan, maar het wereldje kennende, mag gevreesd worden dat hij in hetzelfde moeilijke parket zit als zijn collega’s Brys in Leuven en Still in Kortrijk. Dat Frigan toch nog milderde in de toegevoegde tijd was slechts een doekje voor het bloeden.

Digest

Cercle Brugge: Warleson; Popovic, Ravych, Daland (64’ Miangue); Siquet, Lopes, Van der Bruggen (85’ De Wilde), Semedo (57’ Minda); Somers, Denkey (85’ Olaigbe), Gboho (64’ Lemaréchal))

Westerlo: Reynolds; Neustädter, Perdichizzi (88’ Tagir), Rommens; Jordanov (82’ Van Den Keybus) Madsen (82’ Gouree), Van Eenoo, Chadli (68’ Matsuo); Frigan, Stassin (68’ Vaesen)

Doelpunten: 45’ Denkey (Siquet) 1-0, 70’ Denkey (Le Maréchal) 2-0, 90’ Frigan (geen assist) 2-1

Gele kaarten: 30’ Jordanov (fout)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Nathan Verboomen

Toeschouwers: 3.876