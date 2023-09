Geen Lotte Kopecky aanwezig, dus dan maar een ploeggenote van SD Worx: Mischa Bredewold sprint naar zege in Grote Prijs van Plouay

De Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold (Team SD Worx) heeft zaterdag de Grote Prijs van Plouay gewonnen, een Franse eendagskoers voor de WorldTour. Ze was de snelste in een groepssprint en zorgde voor de 56ste UCI-overwinning van SD Worx dit seizoen.

De Grote Prijs van Plouay voor vrouwen, voluit de Classic Lorient Agglomération - Trophée Ceratizit, stuurde het vrouwenpeloton 160 kilometer lang door het stekelige Bretagne. In de laatste tien daarvan probeerden onder meer Liane Lippert, Ashleigh Moolman en Marlen Reusser met een aanval de groepssprint te ontlopen, maar daarin slaagden ze niet.

En dus werd er in een uitgedund peloton gesprint voor de zege, waarin Mischa Bredewold de sterkste dame bleek. De 23-jarige Nederlandse bleef de Poolse Marta Lach en de Italiaanse Sofia Bertizzolo voor, en zorgde zo voor de 56ste UCI-overwinning van het dominante SD Worx dit seizoen.

Geen Kopecky

Er finishten geen Belgische vrouwen in de top tien in Plouay. Wereldkampioene Lotte Kopecky, ploeggenote van Bredewold bij SD Worx, stond niet aan de start. Kopecky maakt volgende week haar terugkeer in koers in de Nederlandse Simac Ladies Tour. Collega-wereldkampioen Mathieu van der Poel is er morgen/zondag wel bij in de mannenwedstrijd van Plouay, ook een WorldTour-koers.