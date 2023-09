Primoz Roglic klopt sterke Evenepoel in sprint en wint achtste etappe Vuelta, Lenny Martinez speelt leiderstrui kwijt aan Sepp Kuss

Primoz Roglic heeft de achtste etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De renner van Jumbo-Visma won de rit van Dénia naar Xorret de Catí Costa Blanca Interior in een elitesprintje voor Remco Evenepoel. De achtste etappe barstte los op Xorret de Catí (col van eerste categorie). Onder andere Geraint Thomas en rode trui Lenny Martinez moesten lossen op de slotklim. De jonge Fransman verliest zijn leiderstrui aan Kuss. Jumbo-Visma zette Remco Evenepoel met drie man onder druk, maar onze landgenoot reed beresterk en kraakte niet. Hij moest enkel Roglic voor zich dulden in het elitesprintje voor de ritwinst.

Rood: Sepp Kuss (Jumbo-Visma)

Groen: Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck)

Bollen: Eduardo Sepulveda (Lotto-Dstny)

Wit: Lenny Martinez (Groupama-FDJ)

Hoe kwam de zege tot stand?

Na een razendsnelle openingsfase en bijna een uur koers kreeg een groep van dertig (!) renners dan toch een vrijgeleide van het peloton. Daarbij drie Belgen, alle drie uit het kamp van Lotto Dstny: (een hyperbedrijvige) Thomas De Gendt, Lennert Van Eetvelt en Sylvain Moniquet. Andere belangrijke namen in de kopgroep: Andreas Kron, Damiano Caruso, Finn Fisher-Black, Rui Costa, Romain Bardet, Jonathan Castroviejo, Oier Lazkano en Cristian Rodriguez (de best geplaatste renner in de kopgroep op 4’01” van leider Lenny Martinez).

De Gendt probeerde het op 110 kilometer van de aankomst solo, maar werd zo’n veertig kilometer later gegrepen en achtergelaten door wat er nog overbleef van de kopgroep - met daarbij nog Van Eetvelt en Moniquet. Zij hadden op zestig kilometer van de aankomst een dikke drie minuten voorsprong op het peloton, waar Jumbo-Visma het tempo maakte. Tijdens een iets vlakkere tussenfase reed een viertal weg uit de kopgroep: Spaans kampioen Lazkano, Caruso, Kron en Costa. Ondanks het beukwerk van Gesink kwamen ze in het peloton nauwelijks dichter op de kopgroep en dus kwam Van Baarle zijn ploegmaat een handje toesteken. Het plan was duidelijk: Vingegaard en Roglic wilden voor de etappezege gaan.

De impuls van Van Baarle deed de voorsprong van de vluchters meteen dalen. Bij de voet van de korte maar enorm steile slotklim was het verschil nog nauwelijks 10”: de klassementsrenners zouden strijden om de ritzege. Op de eerste oplopende stroken nam Soudal Quick-Step onder leiding van Louis Vervaeke het commando over van Jumbo-Visma. Voelde Evenepoel zich dan zó goed?

Toen de ploegmaats van Evenepoel weg waren, versnelde Kuss. Evenepoel reageerde niet meteen, maar besloot zijn eigen tempo te rijden - met Roglic, Vingegaard, Mas, Ayuso, Almeida en Soler in zijn wiel. Onze landgenoot hield Kuss - die met zijn aanval een gooi deed naar de rode trui - binnen schot. Op een kilometer van de top dichtte hij zelfs het gat op de Amerikaan, alles was te herdoen.

Evenepoel controleerde - met drie Jumbo-Visma-renners in zijn wiel - het elitegroepje zoals een echte pistier, alleen liep de weg wel op aan meer dan vijftien procent. Evenepoel legde een versmachtend tempo op, Kuss beklaagde zich zijn aanval van enkele minuten geleden al. Ze kwamen toch met z’n achten boven op de slotklim, na een korte afdaling zou er gesprint worden om de ritzege en bijhorende bonificatieseconden.

Evenepoel moest de sprint van op de kop aangaan, maar moest zijn meerdere erkennen in de iets explosievere Roglic, die de ritzege pakte. Evenepoel werd na een indrukwekkende vertoning tweede, Ayuso werd derde. Vingegaard en co kwamen op twee seconden binnen, Kuss neemt de leiderstrui over van Martinez. De ritzege en de rode trui dus voor Jumbo-Visma, al was het op de slotklim toch vooral Evenepoel die indruk maakte. In het klassement staat onze landgenoot zeven seconden voor op Roglic en elf op Vingegaard. Kuss heeft wel nog steeds een voorgift van 2’31” op Evenepoel.

Wat deden de Belgen?

In de omvangrijke kopgroep van dertig renners zaten drie Belgen: De Gendt, Van Eetvelt en Moniquet. De Gendt reed een veertigtal kilometer voor de kopgroep uit en zette zo zijn ploegmaats in de zetel. Ook Moniquet en Van Eetvelt toonden zich sterk en zagen hoe hun ploegmaat Kron in de beslissende aanval zat. Van Eetvelt zat daardoor gevangen, maar probeerde even later vanuit de achtervolgende groep nog de sprong te maken naar de vier leiders. Dat lukte niet, maar onze landgenoot bewees wel over heel wat capaciteiten te beschikken.

Cian Uijtdebroeks kende een mindere dag en kwam in het gezelschap van Martinez op iets meer dan een minuut binnen van Roglic en co. Steff Cras werd 22ste op 2’06”. Evenepoel reed zoals gezegd een hele straffe finale, alleen ontbrak met de ritzege de kers op de taart.

Wat deden de favorieten?

Al vroeg in de etappe ging João Almeida tegen de grond, zonder al te veel erg. Aleksandr Vlasov kreeg het op negentig kilometer van de aankomst al moeilijk in het peloton, maar reed vreemd genoeg een goede finale en werd tiende, op 39 seconden van Roglic. Geraint Thomas moest al heel vroeg op de slotklim de andere favorieten laten gaan en kwam binnen op meer dan 3’30”. Evenepoel, Roglic, Vingegaard, Ayuso, Almeida, Mas, Kuss en Soler waren vandaag de sterkste klassementsmannen en gaven elkaar geen duimbreed toe.

Verder nog iets dat u moet weten?

Pierre Latour - die gisteren ten val kwam - gaf er onderweg de brui aan, net zoals Sam Gaze. Zo zitten we al aan veertien opgaves deze Vuelta.

Rituitslag

1. Primoz Roglic 4h13’52”

2. Remco Evenepoel +0”

3. Juan Ayuso +0”

4. Enric Mas +2”

5. Jonas Vingegaard +2”

6. João Almeida +2”

7. Sepp Kuss +2”

8. Marc Soler +2”

9. Wout Poels +34”

10. Aleksandr Vlasov + 39”

Algemeen klassement

1. Sepp Kuss 30h51’06”

2. Marc Soler +43”

3. Lenny Martinez + 1’00”

4. Wout Poels +2’05”

5. Mikel Landa + 2’29”

6. Remco Evenepoel +2’31”

7. Primoz Roglic + 2’38”

8. Jonas Vingegaard + 2’42”

9. Enric Mas +2’42”

10. Juan Aysuo +2’52”

...

13. Steff Cras + 3’44”

16. Cian Uijtdebroeks + 4’08”