Moeder van vier stierf een hongerdood nadat operatie misliep

Enkele dagen voor de vijfde verjaardag van haar jongste zoontje is de jonge moeder bezweken. Na een lange lijdensweg die ruim een jaar geleden begon.

Shannon Meenan Browse uit Creggan, in Noord-Ierland , had net zoals zo veel mensen doen een maagverkleining laten uitvoeren in het buitenland omdat het daar veel goedkoper was. Ze werd gelokt door een advertentie op het internet. Ze kon na de ingreep ook snel weer naar huis. Maar toen begonnen de problemen. Ze kon geen eten meer binnenhouden. Alles wat ze at, gaf ze direct weer over. Ze voelde zich ziek en verslapte snel. Ze had geen weerstand meer.

Dokters in haar thuisland konden haar niet meteen helpen. Omdat zij de ingreep niet hadden gedaan.

Maar haar toestand bleef achteruitgaan. Haar haar viel uit en haar tanden begonnen te rotten en zelfs uit te vallen.

Levertransplantatie

In juli ging het niet meer en moest Shannon in Londen een ​​levensreddende levertransplantatie ondergaan.

Maar ze overleed uiteindelijk aan meervoudig orgaanfalen.

Shannon laat een 14-jarige, zevenjarige tweeling achter en een jongen die slechts enkele dagen na haar dood vijf werd.

De verjaardag van haar jongste zoon werd gevierd door rouwenden tijdens haar wake met taart en kaarsen.

Volgens Shannons echtgenoot Don moeten mensen meer bewust gemaakt worden van de risico’s van dergelijke operaties, zeker in het buitenland. De kliniek waar Shannon zich liet behandelen, van de verzekering mag hij niet zeggen waar het was, kreeg nochtans enkel goede recensies op het internet. Nadien bleek dat ze slechte commentaren van de website lieten verwijderen.