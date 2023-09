Sainz trakteert de tifosi op een pole in Monza, Verstappen is tevreden met de tweede plaats

Carlos Sainz heeft de tifosi van Ferrari getrakteerd op een poleposition voor hun GP van Italië. In de thuisrace in Monzawas de Spanjaard 13 duizendsten sneller dan Max Verstappen. Tegen beide Ferraririjders - Sainz en Charles Leclerc - liep even een onderzoek, maar dat is inmiddels zonder gevolg geklasseerd.

Zo oranje als de tribunes in Zandvoort kleurden, zo rood zijn ze in Monza. Het was dan ook onder een gigantisch applaus dat Carlos Sainz uit zijn Ferrari stapte. “Dit was een intense kwalificatie, we waren alle drie op de limiet”, zei hij. “Ik pushte hard en het lukte. Het is ongelooflijk om deze tribunes te zien. Overal waar je komt hoor je lawaai en steun. Dit is het beste dat je je als F1-coureur kan dromen.”

Max Verstappen (Red Bull-Honda) had in zijn eerste vliegende ronde in Q3 een foutje gemaakt. Bij het uitkomen van een bocht zat hij een bandbreedte in de grindbak. Dat hielp de Ferrari’s om de eerste en tweede tijd neer te zetten. Maar bij de ultieme pogingen kreeg Verstappen wel een goed rondje bij elkaar. Hij hees zich naar de top van de tabellen en leek het Italiaanse feestje te verbrodden. Maar dan dook Sainz nog 13 duizendsten onder zijn chrono. Charles Leclerc (Ferrari) pakte de derde startplaats.

Carlos Sainz. — © REUTERS

Meteen daarna maakten de stewards een einde aan speculaties dat beide Ferrari’s gestraft zouden worden. Sainz en Leclerc hadden te traag gereden in een trage ronde. Precies om de chaos van de voorbije jaren te vermijden had de wedstrijdleiding vooraf een minimum in het leven geroepen. De Ferrari’s reden evenwel trager en riskeerden daarmee een gridstraf, maar die komt er dus niet.

Verstappen blij met P2

Sainz besefte meteen dat de race van zondag - met start om 15 uur - totaal andere koek wordt. “Max is normaal sneller in de lange runs, dat weet ik maar al te goed. Maar ik ga alles doen om hem te kloppen. Een goede start, een goede eerste stint, en dan zien wat er mogelijk is. Ik ga het in elke geval proberen.”

Max Verstappen weet ook dat hij geen pole nodig heeft om te winnen. Vorig jaar won Leclerc de kwalificaties op de Autodromo Nazionale en de wereldkampioen incasseerde toen een gridstraf. Maar vanop de zevende startplek won hij nog vrij makkelijk. Verstappen zat dan ook niet in zak en as: “We hebben ons goed verbeterd ten opzichte van vrijdag. Het was vrij nipt in elke sessie en ik ben al bij al blij met de tweede plaats. Het is leuk de fans hier te zien bij een pole voor Ferrari. Normaal heb ik een snelle auto voor de race, de focus ligt op morgen.”

Max Verstappen. — © AP

Alpines out

In Q1 (met verplicht harde banden) was het grote nieuws - naast het onderzoek naar de Ferrari’s - de uitschakeling van beide Alpines. Zes dagen geleden was Pierre Gasly nog derde in Zandvoort. From hero to zero. Werden uitgeschakeld: Zhou, Gasly, Ocon, Magnussen en Stroll.

In Q2 (met iedereen op mediums) sneuvelden Tsunoda, Lawson, Hulkenberg, Bottas en Sargeant. Net als in Q1 was Verstappen het snelst, maar de verschillen waren miniem: 40 en 54 duizendsten op respectievelijk Leclerc en Sainz.