Konden ze het maar vergeten. Slachtoffers van kerkelijk misbruik getuigen: “Psychisch ben ik kapotgemaakt”

Hun verhalen zijn vlijmscherp. Met details over pijn die hen tot in de kliniek deed belanden, over zich verstoppen onder bedden en in preekstoelen, en over een doodsangst die ze nooit meer kwijtraken. Onder meer Jean en Jan getuigen vanaf dinsdag in de Canvasreeks ‘Godvergeten’ over de paters die hen als kind misbruikten. Vandaag doen ze hier al hun verhaal. “Telkens ik met mijn vrouw intiem was, voelde ik weer een broeder op mij.”