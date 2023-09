“Durf eens denken”: studenten bekladden gebouw UGent uit protest tegen aanstelling ex-preses van Reuzegom voor doctoraat

© IF

Een groep ‘bezorgde studenten’ heeft het rectoraat van UGent beklad. Dit uit onvrede met het nieuws dat de ex-preses van Zaadje aan de universiteit mag doctoreren. “Moraliteit gaat verder dan de rechtsstaat, het is niet omdat men iemand juridisch gezien mag aanwerven, dat men dat moet doen.”

Boodschappen als ‘Ons UGent hart breekt’, ‘Reuzegom niet welkom’, ‘Fuck klassenjustitie’ en ‘Wil ik hier zelfs nog doctoreren?’ werden in de nacht van vrijdag op zaterdag aangebracht op het rectoraat van UGent. Zaterdagochtend waren deze boodschappen al opnieuw verwijderd.

Deze week kwam het nieuw naar buiten dat de ex-preses van Reuzegom Zaadje aan de slag is bij de Gentse universiteit als doctoraatsstudent. Voor zijn aandeel in de fatale studentendoop die het leven kostte aan Sandia Dia werd hij eerder dit jaar veroordeeld tot 300 uur werkstraf.

Rechtsstaat

De studenten vinden het “schandalig” dat de Reuzegommer een belangrijke positie binnen de universiteit krijgt. “Wat als hij opnieuw in een machtspositie terechtkomt door thesissen te begeleiden en les te geven, hoe moeten medewerkers en studenten zich hier dan bij voelen.”

Rector Rik Van de Walle uitte begin deze week zijn begrip voor de bezorgde reacties, maar riep ook op begrip te hebben voor de basisprincipes van de rechtsstaat. “Er is in algemene zin geen juridisch bezwaar tegen de aanwerving van iemand die strafrechtelijk is veroordeeld”, klonk het.

Onbegrijpelijk voor de studenten. “Moraliteit gaat verder dan de rechtsstaat, het is niet omdat men iemand juridisch gezien mag aanwerven, dat men dat ook moet doen. De UGent neemt alweer haar voorbeeldrol in de samenleving niet op na een jaar vol asociale en niet-duurzame besparingen.”

