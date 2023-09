Wout van Aert (28) probeert nieuwe dingen, deel twee. Na het gravelen in Houffalize begint hij dit weekend aan de Tour of Britain in een rol als… lead-out voor sprinter Olav Kooij. “Het idee is dat Wout een keer niet de centrale figuur is”, zegt Jumbo-Visma-ploegleider Maarten Wynants. “Pas in het slotweekend wil hij zelf voor een klassement gaan.”