Dit hebt u al gemist in de Vuelta: een Griekse dans van Remco Evenepoel , drie Belgen van Lotto Dstny in omvangrijke kopgroep en Aleksandr Vlasov in de problemen

De Griekse dans van Remco Evenepoel en co

Lawaai en gestommel vanuit de ploegbus van Soudal Quick-Step voor de start in Denia. Neen, geen geruzie, wel… een Griekse dans. “We hebben een Griekse trainer en we hadden even de Zorba opgezet. We gingen er even allemaal vol in mee, dat was wel plezant.” Ter illustratie: hieronder een filmpje van zo’n Griekse dans. Zeven afgetrainde renners in koerspakje die zo tekeer gaan: het moet een grappig beeld geweest zijn.

Drie Lotto Dstny-Belgen in dertigkoppige kopgroep

Na een razendsnelle openingsfase en bijna een uur koers kreeg een groep van dertig (!) renners dan toch een vrijgeleide van het peloton. Daarbij drie Belgen, alle drie uit het kamp van Lotto Dstny: (een hyperbedrijvige) Thomas De Gendt, Lennert Van Eetvelt en Sylvain Moniquet. Andere belangrijke namen in de kopgroep: Andreas Kron, Damiano Caruso, Finn Fisher-Black, Rui Costa, Romain Bardet, Jonathan Castroviejo, Oier Lazkano en Cristian Rodriguez (de best geplaatste renner in de kopgroep op 4’01” van leider Lenny Martinez). De Gendt probeerde het onderweg solo en reed ook kilometerslang alleen voor de kopgroep uit, maar werd op 72 kilometer van de aankomst ingelopen en achtergelaten door Rodriguez, Tiberi, Lazkano, Romo en Costa, die zich hadden losgerukt van hun medevluchters. Even later kwamen ook Kron, Elissonde en Prodhomme aansluiten.

Vlasov in de problemen

Een beeld dat we niet meteen hadden verwacht op de Puerto de Benifallim: Aleksandr Vlasov, kopman bij BORA-hansgrohe, moet het peloton laten gaan op negentig kilometer van de aankomst. Even later kon de Rus, met behulp van ploegmaat Sergio Higuita en de volgwagen, weer aansluiten. Maar met het oog op wat nog komt, is dit geen goed teken. En zo wordt Cian Uijtdebroeks waarschijnlijk de uitgesproken kopman bij de Duitse formatie. In het begin van de rit ging João Almeida, wisselkopman bij UAE Team Emirates tegen de grond. De Portugees leek met de schrik vrij te komen en zat al snel weer op de fiets.

Jumbo-Visma gaat voor beproefd recept

Aan kop van het peloton in de achtervolging op de kopgroep: naast het Groupama-FDJ van leider Lenny Martinez ook Jumbo-Visma. De geel-zwarte brigade wil duidelijk de koers hard maken, zoals ze ook in de Tour de France meer dan eens deden. Op 75 kilometer van de aankomst bedroeg de achterstand van het peloton op de eerste vluchters 3’45”. Voor de ritzege kan het nog alle kanten uit: een vroege vluchters of een strijd tussen de klassementsrenners.