Daar is Jérémy Doku! Rode Duivel debuteert in de basis bij Manchester City tegen Fulham

Landskampioen Manchester City begon het seizoen met 9/9 en wil de perfecte reeks verderzetten. Daarvoor rekent Pep Guardiola voor het eerst dit seizoen op Jérémy Doku. Onze landgenoot mag starten op de linksbuiten en maakt zo zijn debuut in de Premier League. Hij vervangt Jack Grealish, die zelfs niet in de selectie zit met last aan de dij. Om 16 uur speelt Man City in eigen huis tegen Fulham.