Cian Uijtdebroeks over loodzware slotklim: “Net drie keer de Muur van Hoei, maar die heb ik ook al eens drie keer gedaan”

“Het kan alle kanten uitgaan”, zo antwoordde Uijtdebroeks op de vraag wat hij van de rit van vandaag verwacht. “Het is net zoals vorige keer (in rit 6, de rit waar Kuss won, red.) bergop starten. Nu ja, ik was toen gevallen dus ik hoop niet dat het gewoon een kopie van die rit wordt (lacht). Het zou wel eens lang kunnen duren vooraleer de vroege vlucht vertrokken is en misschien is het wel weer een vlucht met veel klassementsrenners in. Dus we moeten attent koersen.”

Voor Remco Evenepoel wordt deze rit een halve thuiswedstrijd aangezien hij vaak in Denia traint, voor Uijtdebroeks wordt het juiste een ontdekkingstocht. “Ik ken de heuvels hier helemaal niet, want ik ben nog nooit in deze streek geweest. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop vooral dat de weg niet te glibberig zal zijn in de regen en dat we kunnen overleven.”

Maar het 20-jarige toptalent, die voorlopig vijftiende staat (maar eigenlijk zesde van de klassementsrenners) heeft het profiel van de slotklim wel grondig bestudeerd. “Het is net de Muur van Hoei, maar dan drie keer zo lang. Ik heb de Muur van Hoei al eens drie keer gedaan, dus ik zal op die manier proberen denken”, zo sloot hij af.