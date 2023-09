Remco Evenepoel kijkt kletsnatte etappe vrolijk tegemoet met een Griekse dans: “Het zal vooral kwestie zijn van op de fiets te blijven zitten”

“Ik kijk al lang uit naar deze etappe en dat is nog altijd zo.” Remco Evenepoel steekt zijn enthousiasme voor de etappe van zaterdag niet weg aan de start in Dénia. Evenepoel verloor in de laatste bergrit kostbare seconden, maar staat er van alle klassementsmannen nog steeds het beste voor.

De voorspelde regen lijkt wel – opnieuw – stokken tussen de wielen te kunnen steken. “In het binnenland zal het wel weer ferm beginnen regenen. Zelfs als het niet regent wanneer we er passeren, zal de baan wel nat liggen van eerdere regen”, denkt Evenepoel. “Ik verwacht een scenario zoals eerder deze week: vanop de eerste klim volle bak opletten. Deze keer gaan we ons niet laten verrassen. We mogen niet opnieuw in de verdediging gedrukt worden. Als er een grote groep van veertig man wegrijdt, moeten we zien dat we erbij zijn.”

Zorba in de bus

In het slot van de etappe wacht nog een echt steile muur. “Of ik ga afwachten of aanvallen? Dat zal van de benen afhangen. Als het een zware koers was, zal het overleven worden. Als er nog iets in de tank zit, zal ik wat ondernemen. Maar met de natte omstandigheden zal het vooral kwestie zijn van op de fiets te blijven zitten.”

Vooraleer de Belgische kampioen de pers te woord stond, weerklonk heel wat geroep en lawaai vanuit de ploegbus van Soudal Quick-Step. “We hebben een Griekse trainer en we hadden even de Zorba opgezet (een Griekse dans, red.) We gingen er even allemaal vol in mee, dat was wel plezant.” Aan sfeer binnen de ploeg mankeert dus duidelijk niet.