Veertiger gooit Oekraïense jongen (10) van brug in Duitsland omdat hij geen Russisch spreekt

Een veertiger heeft in het Duitse Göttingen een jongen van 10 jaar van een brug gegooid omdat hij Oekraïens en geen Russisch sprak. Het slachtoffer overleefde het en kwam er met enkele verwondingen van af. Het openbaar ministerie is een onderzoek geopend.

Enkele Oekraïense kinderen waren op 26 augustus rond 18.40 uur in de buurt van een brug in het Duitse Einbeck aan het spelen toen een man, vermoedelijk tussen 40 en 45 jaar oud, hen benaderde. Hij zou hen verweten hebben dat ze Oekraïens spraken. “Jullie moeten Russisch spreken”, zou hij hen toegesnauwd hebben. Toen hij daarna zei dat Oekraïne de oorlog begonnen was, greep hij een meisje bij het haar en gooide hij een jongen van 10 over de reling van de brug.

De jongen viel op de ijzeren liggers van de brug en liep verwondingen op aan zijn hoofd en linkervoet. Toen hij in het kanaal onder de brug lag, gooide de man ook nog een glazen fles naar hem. Daardoor liep hij ook nog verwondingen op aan zijn rechterschouder. Daarop vluchtte de man.

Het openbaar ministerie is een onderzoek gestart naar de feiten. Het vraagt getuigen of mensen die tips hebben contact op te nemen, in de hoop de verdachte te kunnen opsporen.