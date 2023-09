Brandweer maakt werf in Lanklaar veiliger

Dilsen-Stokkem

De brandweer heeft vrijdagavond een werf op het kruispunt van de Rijksweg en de Dorpsstraat in Lanklaar extra moeten beveiligen. Er zijn werken aan de riolering bezig. Op de Dorpsstraat is er door de werken een gleuf in de weg opengebroken en afgedekt met stalen platen. Een van die platen was door het verkeer meer en meer aan het opschuiven waardoor het gat groter wordt. De brandweer kan tijdelijke oplossing bieden tot de firma maatregelen kan nemen.