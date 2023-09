Pommelien laat Breekout ontploffen: 3.000 fans gaan uit de bol in Bree

Deze zomer kan je echt niet om Pommelien Thijs heen: op televisie schittert ze in de hitserie Knokke Off, met haar debuutalbum staat ze al weken op nummer 1 en het nummer Erop of eronder is uitgeroepen tot Zomerhit.

© Sven Dillen

De verwachtingen voor de doortocht in Bree van dé Vlaamse superster van het moment waren dan ook hooggespannen. Thijs, voor de gelegenheid eens niet in een appelgroene outfit, maar helemaal in het wit uitgedost, maakte die hooggespannen verwachtingen helemaal waar. Vanaf de eerste noot pakte ze de hele wei in. Haar repertoire werd volop meegezongen door de fans. “Ik wil jullie zien dansen”, riep Pommelien bij het inzetten van Erop of eronder: haar wens werd meteen enthousiast waargemaakt.

© Sven Dillen

Organisator Kristof Henseler: “Fantastisch optreden, maar ook een andere jongedame heeft indruk gemaakt. De Breese Lotte Claus van A Lot(te) of Bass mocht het festival openen in de vooravond. Met haar jonge band liet ze de vrij goed gevulde festivalweide al een eerste keer daveren. Goed gedaan!”

© Sven Dillen

Op zaterdagavond komen op Breekout onder meer Willy On Tour, Hellmut Lotti goes metal en Rowwen Hèze langs. Er zijn nog tickets aan de kassa.