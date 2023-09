Real Madrid speelt eindelijk eerste thuismatch, straffe video toont hoe renovatie Bernabeu na vier jaar zijn eindpunt nadert

Een parel van een voetbaltempel. Het hagelwitte Santiago Bernabeu is er (bijna) helemaal klaar voor om de spelers van de Koninklijke weer een thuis te geven. Zaterdagmiddag wordt in het stadion de eerste thuismatch van het seizoen gespeeld, precies 90 dagen na hun laatste match op eigen bodem.

De ploeg van coach Carlo Ancelotti mag op de vierde speeldag van La Liga als leider weer in hun vertrouwde stadion aantreden, dat weliswaar nog niet helemaal klaar is. “We kijken er echt naar uit om terug te keren naar Bernabeu”, zei de Italiaan tijdens de persconferentie voor de match.

Het wordt ook de eerste kennismaking voor het thuispubliek met topaankoop Jude Bellingham. “Hij gaat echt excelleren in Bernabeu”, denkt Ancelotti. “Hij heeft zo’n sterke persoonlijkheid, dat hij echt ervan zal houden om in Bernabeu te mogen spelen.”

Wie nog niet zal mogen proeven - toch niet op het veld - van het nieuwe stadion is Thibaut Courtois. De Belgische keeper is maandenlang out met een zware knieblessure.

Getafe krijgt de eer om als eerste bezoekende ploeg dit seizoen in Bernabeu te betreden, zaterdag om 16u15 Belgische tijd. Bekijk hieronder de knappe video van het nieuwe stadion waarvan de lange renovatie nu de laatste fase ingaat: