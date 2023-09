Europese speelschema’s bekend: Antwerp begint met lastig uitduel tegen FC Barcelona, Club Brugge opent tegen Besiktas

The Great Old, die in de laatste voorronde afrekende met AEK Athene, treft Barça door werken niet in Camp Nou, maar in het Olympisch Stadion Lluís Companys.

Op de tweede speeldag ontvangt Antwerp op 4 oktober om 18u45 het Oekraïense Shakhtar Donetsk. Daarna volgt op 25 oktober (21u) een duel op de Bosuil met FC Porto. Op 7 november (21u) is het team van Mark van Bommel te gast in Portugal. Drie weken later - op 28 november (18u45) - speelt Antwerp in het Duitse Hamburg tegen Shakhtar Donetsk. Toby Alderweireld en co. sluiten de groepsfase op 13 december (21u) af met een thuismatch tegen FC Barcelona.

Union opent in Europa League-poule E met een thuiswedstrijd tegen Toulouse (21 september, 18u45). Twee weken later (5 oktober, 21u) gaat de Brusselse traditieclub op Anfield op zoek naar een stunt tegen Liverpool. Vervolgens staan twee duels met LASK Linz op het programma (26 oktober, 21u, thuis; 9 november, 18u45, uit). Op 30 november (21u) gaan de Unionisten op bezoek bij Toulouse. Op de slotspeeldag (14 december, 18u45) speelt Union gastheer voor Liverpool.

Conference League: Genk en Club Brugge eerst thuis

Club Brugge snijdt groep D van de Conference League aan met een thuismatch tegen Besiktas (21 september, 21u). Op 5 oktober (18u45) volgt in Noorwegen een duel met Bodö/Glimt. Daarna is het tweeluik tegen FC Lugano (26 oktober, 18u45, uit; 9 november, 21u, thuis) gepland. Op speeldag vijf (30 november, 18u45) speelt blauw-zwart op verplaatsing tegen Besiktas. Tot slot ontvangt Club Brugge op 14 december (21u) Bodö/Glimt.

In groep F kijkt Genk eerst Fiorentina in de ogen op 21 september (18u45, thuis). Op 5 oktober (21u) staat een uitmatch tegen Cukaricki op het programma, gevolgd door twee matchen tegen Ferencváros (26 oktober, 21u, thuis; 9 november, 18u45, uit). De Limburgers spelen op 30 november (21u) in Firenze tegen Fiorentina, om af te sluiten op 14 december (18u45) in de Cegeka Arena tegen Cukaricki.

AA Gent moet in poule B van de Conference League als enige Belgische club openen op verplaatsing, op 21 september (21u) tegen het Oekraïense Zorya Luhansk, dat zijn Europese matchen afwerkt in het Poolse Lublin. Daarna volgen duels met Maccabi Tel-Aviv (5 oktober, 18u45, thuis), Breidablik (26 oktober, 18u45, thuis; 9 november, 21u, uit), Zorya Luhansk (30 november, 18u45, thuis) en Maccabi Tel-Aviv (14 december, 21u, uit).