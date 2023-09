Urban Run in Kozen op zaterdag 2 september: verkeersmaatregelen in dorpskern

“We zijn heel blij dat we dit jaar in Kozen terechtkunnen voor onze Urban Run. Daarmee zijn we dan in alle deelgemeenten van Nieuwerkerken gepasseerd. Het wordt ook hier weer een leuke tocht met bijzondere doortochten, live muziek en lichteffecten. De deelnemers passeren onder meer de plaatselijke school, de vroegere parochiezaal, bouwbedrijf Droogmans, de zomerbar Tapastorie en de lokale apotheek. Er is eerst een kidsrun om 19 uur. Daarna start de echte Urban Run. Deelnemers kunnen kiezen tussen 5 km of 10 km, dan passeren ze overal twee keer. Om veiligheidsredenen is een deel van het parcours parkeer- of verkeersvrij tussen 17 uur. Dat is zo in een stuk van de Opcosenstraat, de Dorpsstaat en het Wouterveld. Aan de Opcosenstraat is wel een extra tijdelijke parkeerzone voorzien tegenover Buurthuis ter Cose. De Paenhuysstraat en De Miere worden volledig afgesloten. We hopen dat iedereen hier begrip voor heeft. De organisatie wil graag alle inwoners en vrijwilligers bedanken die deze Urban Run helpen mogelijk maken”, zo zegt Hilaire.

Alle deelnemers krijgen ook een T-shirt

Gewoonlijk komen er enkele honderden deelnemers aan de start. “We hebben bijna tweehonderd mensen via de voorinschrijvingen. Ze geven mooi weer zaterdagavond, dus ik verwacht nog veel extra volk. De mensen kunnen zich ter plaatse, aan basisschool Het Kozijntje in de Opcosenstraat, nog inschrijven tussen 18 en 20 uur. Deelnemen kost 12 euro, en daar zit een t-shirt , goodie bag en drankje bij inbegrepen. Vanaf 18.30 uur start trouwens ook onze foute party al in de tent op de speelplaats van de school. Daarvoor werken we trouwens samen met de ouderraad van de school. Behalve leuke muziek zullen er ook live optredens zijn, dus het belooft weer een leuke editie van de Urban Run Nieuwerkerken te worden” zo besluit Hilaire Secretin. len