Twee sets achterstand, zichzelf toeroepen in de spiegel en bijna vier uur foeteren op de baan, maar Novak Djokovic knokt zich voorbij landgenoot Laslo Djere op US Open

Novak Djokovic heeft zich met alle moeite van de wereld geplaatst voor de vierde ronde van de US Open. In de avondwedstrijd die tot half twee ’s nachts lokale tijd duurde, kwam de Serviër terug van twee sets achterstand tegen landgenoot Laslo Djere. Hij won uiteindelijk in vijf sets met 4-6 4-6 6-1 6-1 6-3.