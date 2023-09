Zwaar gevallen Thymen Arensman beseft dat hij ongelofelijk veel geluk had: “Helm heeft mijn leven gered”

Het was een akelig zicht in de vrijdagetappe in de Vuelta. Een zware valpartij op vijf kilometer van de finish met Thymen Arensman die roerloos op de grond bleef liggen. De Nederlander werd uiteindelijk afgevoerd met de ambulance en kwam intussen zelf met een (geruststellende) reactie.

De etappe werd in de sprint gewonnen door de verrassende Geoffrey Soupe, maar het gespreksonderwerp was hoe de Nederlander Thymen Arensman eraan toe zou zijn. De Nederlander heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag voor het eerst zelf gereageerd met een bericht op Instagram.

“Ik heb ongelooflijk veel geluk gehad”, schrijft Arensman vanuit zijn ziekenhuisbed. “Waarschijnlijk heeft mijn helm mijn leven gered. Los van dat het overal pijn doet, heb ik hoofdpijn en mis ik een tand, maar lijkt het erop alsof niets gebroken is.”

Een zwart gat

“Ik kan mij niets meer herinneren van wat er gebeurd is. Ik ben wakker geworden in het ziekenhuis en moet een paar uur buiten westen geweest zijn. Ik ben niet de mooie ‘ik’ op dit moment door de hechtingen en schade in mijn gezicht. Ook mis ik een tand, maar dat neem ik er maar bij.”

© Getty Images

De Nederlander wil iedereen ook geruststellen: “Het gaat relatief oké met mij. Ik ga nu mijn ploegmaten aanmoedigen, terwijl ik zelf zal proberen volledig te herstellen. Adios!”