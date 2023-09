Harlekijnen verwelkomen kinderen van De WonderWijzer op eerste schooldag

Leefschool De WonderWijzer uit Nieuwerkerken had voor de eerste schooldag voor een bijzondere ontvangstcomité gezorgd. Twee harlekijnen Arlecchino & Lichi verwelkomden alle ouders en kinderen.

“Ons jaarthema voor dit schooljaar is ‘Magie & Fantasie’. Daarom hadden we alle kinderen gevraagd om magisch verkleed naar school te komen” zo vertelt juf Claudia Wouters. “Als verrassing werden ze aan de schoolpoort opgewacht door twee harlekijnen die mooi in ons jaarthema passen. Arlecchino en Lichi zorgden zo voor een fantastisch begin van de eerste schooldag. En deze twee harlekijnen gingen ook heel graag op de foto met de ouders en kinderen. Voor iedereen meteen een mooie start van wat een magisch schooljaar moet worden”, zo besluit juf Claudia. len