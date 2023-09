Op kot? Je studentenkamer voordelig inrichten doe je zo

Ook de hogescholen en universiteiten gaan binnenkort weer van start. Voor studenten die op kot gaan, is september de ideale maand om die kamer in te richten.

De prioriteiten verschillen van student tot student, maar een kot heeft over het algemeen vier functies: studeren, slapen, eten en ontspannen. De uitdaging is dus om deze kleine ruimte zo efficiënt en goedkoop mogelijk in te richten.

Studeren

Voorzie een plek waar je geconcentreerd kunt studeren. Kies een klein bureau met veel opbergruimte, of een tafel waar je ook aan kunt eten als je je laptop en boeken dichtklapt. Zorg in ieder geval voor een ergonomische bureaustoel en een goede bureaulamp.

Slapen

Fris in de les verschijnen na een avondje uit, daarvoor heb je een goed bed nodig. Met de studentenbedset van Vitality Pur heb je alles wat je nodig hebt voor een goede nachtrust: een comfortabele matras die zich aan je lichaam aanpast, een traagschuim hoofdkussen, een zacht vierseizoenen dekbed en een hoeslaken met een beschermende laag. Voeg nog een lattenbodem toe of wees creatief en maak zelf een bed met houten paletten.

Eten

Sommige studentenkoten hebben een gemeenschappelijke keuken, andere zijn groot genoeg om een eigen kitchenette in te zetten. Wat in ieder geval niet mag ontbreken, is een microgolf of oven om eten op te warmen. Tip: koop voor je ouders een set met afsluitbare Pyrex schalen waar je eten in kunt invriezen, en je vertrekt thuis ongetwijfeld met een heerlijke huisbereide maaltijd die je na een dag les volgen snel kunt opwarmen.

Ontspannen

Zorg ook voor een plekje waar je kunt ontspannen en vrienden kunt ontvangen. Een comfortabele oude zetel kan prima dienst doen, maar het kan ook handig zijn om een multifunctionele bank te kopen met opbergruimte of eentje die je kunt uitklappen tot extra slaapplek. Een paar grote vloerkussens creëren ook snel en makkelijk extra zitruimte voor bezoek.

