Helft rusthuizen heeft tarieven alweer geïndexeerd: “Prijzen om van achterover te vallen”

Vlaamse woonzorgcentra hadden tot eind augustus het recht om twee keer per jaar hun prijzen aan te passen, in plaats van normaal gezien één keer per jaar. Een regel die werd ingevoerd vanwege de sterke inflatie van vorig jaar. Oppositiepartij PVDA vroeg bij de Vlaamse overheid de cijfers op: 374 woonzorgcentra maakten nog gebruik van die regeling, waardoor 53 procent van de bedden in de loop van dit jaar nog eens duurder geworden is.

40 procent van de bedden in woonzorgcentra van vzw’s werden duurder, en 60 procent van de bedden in OCMW-rusthuizen. In de commerciële woonzorgcentra betaalt zelfs 80 procent van de bewoners meer dan begin dit jaar.

Omdat de partij alleen de nieuwe dagprijzen kreeg van woonzorgcentra die hun tarieven dit jaar opnieuw optrokken, is het niet mogelijk een gemiddelde dagprijs voor alle woonzorgcentra te berekenen. Begin dit jaar kwam ouderenvereniging Okra uit op 2.096 euro per maand, in juni was dat al 2.110 euro geworden.

“Prijzen om van achterover te vallen”, zegt Vlaams Parlementslid Lise Vandecasteele (PVDA). “Er zijn maar weinig mensen die dat kunnen neertellen met hun eigen pensioen. Dat de overheid die indexeringen toelaat, maakt me ongerust. In mijn huisartsenpraktijk heb ik patiënten die moeten bijleggen voor de factuur van hun ouders. Er zijn er zelfs die niet naar een rusthuis gaan omdat ze het niet kunnen betalen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat je die dagelijkse zorg wel nodig hebt maar om die reden niet gaat? Ouderenzorg mag geen luxeproduct worden.”

Vandecasteele pleit voor een maximumfactuur en voor maatregelen tegen de groeiende commercialisering van de sector. Eerder berekende Okra al dat de duurste woonzorgcentra het minste personeel inzetten. “Het zijn voornamelijk de commerciële woonzorgcentra die hun prijs verhogen, terwijl zij al gemiddeld 200 euro duurder waren. Het perverse effect is dat de ouderen die er wonen steeds meer in financiële problemen komen.”