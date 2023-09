Koning Charles was teleurgesteld dat Harry geen meisje was, blijkt uit opgedoken opnames

De Britse koning Charles had liever gehad dat zijn zoon Harry een meisje was geweest. Dat blijkt uit nieuw audiomateriaal dat is opgedoken van prinses Diana, de moeder van de naar de VS uitgeweken prins.

De overleden prinses Diana nam in de jaren 1990 enkele audiotapes op en bezorgde die voor haar dood in 1997 aan auteur Andrew Morton. Ze zullen volgend jaar deel uitmaken van de documentaire Diana: the rest of her story (de rest van haar verhaal, nvdr), maar een eerste van die opnames is nu al vrijgegeven door het programma Good morning America.

De opname veroorzaakt meteen opschudding in het Verenigd Koninkrijk. Want je hoort Diana zeggen dat haar echtgenoot, toenmalig prins en nu koning Charles, niet wilde praten met haar stiefmoeder Raine Spencer. “Omdat hij op de doop van Harry bij haar was geweest en had gezegd dat we zo teleurgesteld waren. We dachten dat hij een meisje zou zijn, zei hij. Daarna is mijn moeder kwaad geworden en heeft ze zijn neus eraf gebeten: Je zou moeten beseffen hoe gelukkig je mag zijn dat je een gezond kind hebt.” Volgens Diana is er sinds die dag “een rolluik naar beneden gegaan” en reageert Charles altijd zo “wanneer iemand hem durft tegenspreken”.

Niet dat alles goed ging tussen Diana en haar stiefmoeder, zo leren de opnames ons nog. “Ik zei dat ik haar haatte voor alles wat ze gedaan had, voor het ruïneren van ons huis en het uitgeven van het geld van papa. Ik zei alles wat ik maar kon.” Toen ze het antwoord kreeg dat ze geen besef had van hoeveel pijn haar echte moeder haar vader aangedaan had, reageerde Diana zo: “Pijn, Raine? Dat is een woord dat jij niet begrijpt. In mijn job en mijn rol zie ik mensen afzien zoals jij nog nooit gezien hebt. En jij noemt dat pijn? Je moet nog zoveel leren.”