Lommel SK met perfect rapport op bezoek bij Lierse en er is nog versterking op komst

Jamal Baptiste is volgens Britse media op weg naar Lommel. Hij debuteerde twee jaar geleden voor West Ham in de Europa League tegen Dinamo Zagreb. — © RR

De laatste dagen van de transfermarkt beloven nog boeiend te worden in het Soevereinstadion. Volgens Engelse media is Jamal Baptiste (19) op weg naar België. De centrale verdediger komt transfervrij over van West Ham United. Twee jaar geleden maakte Baptiste zijn debuut in de Europa League tegen Dinamo Zagreb. In totaal heeft de tiener al 89 (jeugd)wedstrijden op de teller. Daarnaast is groen-wit de laatste details aan het afronden voor de centrale middenvelder Danny Negry-McGrath (17) van het Ierse Bohemians aan zich te binden. Vanwege de Brexit-regeling kan de minderjarige Ier niet naar Engeland verhuizen, dus wordt zijn eerste halte een Belgisch avontuur. De zoektocht naar een vervanger van Cauê loopt.

Coach Steve Bould zag zijn elftal met 9 op 9 perfect aan de competitie starten. — © Bart Borgerhoff

Op bezoek bij Lierse moeten de spelers de klus klaren die de voorbije weken voor de perfecte competitiestart zorgden: 9 op 9, drie goals gemaakt en geen enkel doelpunt tegen. “We spelen nog niet het mooiste voetbal, maar draait alles om winnen”, vertrouwde coach Steve Bould ons al toe. “Het geluk zit momenteel aan onze kant”, bevestigde ook Alex Granell (35). “Maar geluk moet je afdwingen. Het Lommel SK van vorig seizoen was hierin niet geslaagd.”