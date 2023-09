De kogel is door de kerk: Sofyan Amrabat heeft langverwachte overstap naar Manchester United beet

Sofyan Amrabat heeft vrijdagavond op Transfer Deadline Day zijn langverwachte transfer naar Manchester United in vervulling zien gaan. De Red Devils lokten de controlerende middenvelder in de laatste uurtjes voor het sluiten van de markt naar Old Trafford. Hij wordt geleend van Fiorentina.

De 27-jarige Amrabat ruilde in het seizoen 2018-2019 Feyenoord in voor Club Brugge, maar zakte op Jan Breydel door het ijs. Hellas Verona bood hem een uitweg en daar speelde hij zich in de kijker van Fiorentina. Hij zette zijn steile opmars nadien voort en blonk uit op het WK voetbal in Qatar met Marokko, dat vriend en vijand verbaasde met een uiteindelijke vierde plaats na een nederlaag in de kleine finale.

Man Utd schoot uit de startblokken in de nieuwe jaargang van de Premier League met 6 op 9.