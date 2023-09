Davinia Vanmechelen nekt Genk Ladies met hattrick

Het was de 1-0 van Luna Vanzeir, op een heerlijke inswinger van Petry, die een einde maakte aan een sterke Brugse openingsfase. Het evenwicht was hersteld, maar net zo snel de score. Davinia Vanmechelen voelde zich als een vis in het water in de Genkse zestien en trof raak met een schuiver na een knappe dribbel: 1-1. Haar tweede poging scheerde de lat. Voor Genk was Van Kerkhoven nog dicht bij een treffer.

Toch ging Genk onderuit. Niet in het minst omdat doelvrouw Mirthe Claes bij onschuldig uitvoetballen een kuitblessure opliep. Vervangster Van Wijngaarden was amper warm of Abrahamsson schoof de gelukkige 1-2 van dichtbij in doel. Vanmechelen serveerde vervolgens erg zure appelmoes aan de lokale Ladies. In het straatje gestuurd maakte de net 24 geworden Truiense de 1-3 en met een wereldtrap over veertig meter schoot ze de 1-4 droog binnen. Na de aansluitingstreffer van Petry volgde een lang Genk slotoffensief, maar goals leverde dat niet op.

“Ik krijg steevast vleugels op bezoek bij Genk. Het is dicht bij huis en heb hier veel supporters. Mijn broer die in Zonhoven woont, nam ook een pak vrienden mee”, lachte Vanmechelen, wiens individuele klasse het verschil maakte. “Ik deed het niet alleen. Ik had het team hard nodig om de ballen aan te leveren. En op de gevaarlijke voorzetten van Genk gaven we amper iets weg. Het was echt een goede teamprestatie.”

Lisa Petry zat ondanks een doelpunt en heerlijke assist in zak en as. “Wij gaven het in luttele minuten helemaal weg. Misschien wel omdat het spel stil lag na het uitvallen van Claes. In ieder geval de concentratie was weg en dat betaalden we cash. We gaven alles met ons slotoffensief, maar het balletje viel net niet goed.”