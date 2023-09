Servië klopt Nederland en speelt tegen Turkije finale van EK vrouwenvolleybal in Brussel

Enkele uren na Turkije heeft ook Servië zich geplaatst voor de finale van het EK vrouwenvolleybal. De Servische vrouwen versloegen in Paleis 12 in Brussel Nederland met 3-1 (25-21, 15-25, 25-22 en 25-21). Eerder op de dag klopte Turkije titelverdediger Italië in de andere halve finale met 3-2 (18-25, 25-23, 15-25, 25-22 en 15-6). Turkije en Servië treffen elkaar zondag in de finale om 19u30.