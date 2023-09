Nicolas Rajsel bezorgt Dender oververdiend gelijkspel: “Er had zelfs meer ingezeten dan dit ene punt”

Nee, Dender blonk net als tegen Lierse Kempenzonen zeker niet uit qua efficiëntie. Al te vaak lieten de bezoekende spitsen wenkende kansen onbenut. Coach Timmy Simons gooide verschillende wisselspelers in de strijd, maar de vermoeidheid leek Dender uiteindelijk te veel parten te spelen. Heel wat meegereisde fans hadden zich wellicht al verzoend met een nieuwe nederlaag.

© BELGA

Dat was echter buiten Nicolas Rajsel gerekend. Die veroverde de bal rond de zestien van Essevee en schonk zichzelf en zijn ploegmakkers een prachtig doelpunt. “Ik dacht niet na en trapte puur op instinct”, lachte de 30-jarige Fransman met Sloveense roots na afloop. “Ik voelde dat ik wat ruimte had en waagde dan maar mijn kans. Fijn dat ik zo voor het team nog een puntje uit de brand heb kunnen slepen.”

© BELGA

Die gelijkmaker was zonder meer verdiend, maar kon uiteindelijk het gebrek aan efficiëntie bij Dender niet helemaal verbergen. “We moeten inderdaad onszelf veel meer belonen”, beaamde de gewezen middenvelder van onder meer Oostende en Union. “Eigenlijk was deze partij een herhaling van onze wedstrijd van vorige week op bezoek bij Lierse Kempenzonen. We spelen meer dan genoeg kansen bij elkaar, maar in de zone van de waarheid loopt het te vaak mis. Eigenlijk kwam Zulte Waregem op voorsprong dankzij een halve kans, maar dat is natuurlijk ook een grote kwaliteit. Het is wel fijn dat we hier een punt komen pakken, ook al had er zeker meer ingezeten. We hebben een heel leuk team dat zeer aardig kan voetballen. De concurrentie is best groot, maar de coach zal de komende weken zeker nog wel de nodige knopen doorhakken.”

Muziek in de groep

Met dat late gelijkspel telt Dender na vier duels vijf punten en heeft het zichzelf daarmee eigenlijk niet genoeg beloond. Rajsel: “We moeten inderdaad nog net wat scherper afwerken, maar er zit zeker wel muziek in deze groep. Laat ons maar rustig verder werken. Of dit het mooiste doelpunt uit mijn loopbaan is? Ik heb er echt nog wel mooiere gemaakt. Dit was natuurlijk ook een fraaie, maar bekijk toch nog maar eens wat beelden van mij op YouTube. Dan zul je wel merken dat ik niet lieg.”