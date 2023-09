Lot van Edward Still lijkt bezegeld na pandoering van KV Kortrijk in Leuven, maar ook Marc Brys moet nog voor ontslag vrezen

Het was een duel tussen twee coaches wiens lot aan een zijden draadje hing: Marc Brys en Edward Still. OH Leuven haalde het in een kelderkraker vlot met 3-0 van KV Kortrijk, een eerste zege dit seizoen. Ondanks de duidelijke uitslag blijft de kans groot dat géén van beide coaches de aanstaande interlandbreak overleeft.

Er moest absoluut iets gebeuren. Ingrijpen was een must, zo oordeelde het bestuur van OH Leuven de voorbije dagen. Er werd “een beslissing” overgemaakt aan de board in Leicester en Thailand, en nu is het wachten op goedkeuring van die beslissing. De gebruikelijke gang van zaken binnen OHL en King Power. Maar eerst moest er nog gevoetbald worden. Een degradatietopper tegen KV Kortrijk.

De eerste kans, na iets minder dan een kwartier, was voor Leuven. Brunes mikte een klein metertje over. Vijf minuten later was Bruno gevaarlijk aan de overkant, maar doelman Prévot kon wegboksen. Daarna domineerde de thuisploeg een tijdje. Eerst mikte Youssef Maziz, die enkele dagen na zijn komst meteen in de basis stond bij OHL, een vrije trap op het hoofd van Brunes. Die kopte over. Op het halfuur mikte Schrijvers op doelman Vandenberghe. En toch kwam de Leuvense voorsprong er, want Ricca kopte een hoekschop van Maziz staalhard en overhoeks binnen.

Kort na de pauze legde OHL de wedstrijd in een beslissende plooi. Jeugdproduct en centrale verdediger Joel Schingtienne, die voor het eerst aan de aftrap verscheen, was goed mee opgerukt en joeg op aangeven van Kiyine de 2-0 tegen de touwen. En de 3-0 liet niet lang op zich wachten. Mendyl tikte met gevoel voor overzicht tot bij Maziz, die een prima debuut bekroonde met een doelpunt. Anderlecht-huurling Marco Kana viel nog in bij de bezoekers, maar het kalf was al verdronken.

Trainerswissel

Met KV Kortrijk lijkt het van kwaad naar erger te gaan. Edward Still telt één op achttien. Hij is in het bezit van de rode lantaarn. De interlandbreak volgende week zou wel eens het moment kunnen zijn voor een trainerswissel in het Guldensporenstadion. Still heeft natuurlijk met een zwakke kern te doen, maar krijgt er alleszins geen leven in.

Still is één, maar wat met Marc Brys? De voorbije dagen wezen alle signalen op een aanstaande trainerswissel in Leuven, maar kan het OHL-bestuur dat nog maken na een 3-0 overwinning? De afgelopen weken leefde het idee dat Brys het vuur niet meer in de groep kreeg en dat het “op” was met hem. Tegen Kortrijk draaide het, vooral na de rust, niet slecht. De OHL-fans, die Brys vorige week nog buiten riepen, zetten zowaar de Mexican Wave in. De vraag is of dat allemaal nog op tijd komt om de “beslissing” die momenteel op het bureau ligt van de board te beïnvloeden. Zelfs na een klinkende overwinning geldt in Leuven natuurlijk net als in Kortrijk dat de interlandbreak een uitgelezen moment is om een nieuwe trainer in het zadel te hijsen.