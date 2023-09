Miljardair Mohamed Al-Fayed (94) overleden, exact 26 jaar en één dag na dodelijke crash van zijn zoon Dodi en prinses Diana

Mohamed Al-Fayed, de Egyptische zakenman en voormalige eigenaar van voetbalclub FC Fulham, is overleden op 94-jarige leeftijd. Bijna exact 26 jaar geleden kwam zijn zoon Dodi om in het auto-ongeluk waarbij ook prinses Diana betrokken was.

Al-Fayed, die het als zakenman schopte tot miljardair, werd geboren in Egypte maar woonde al sinds de jaren 60 in het Verenigd Koninkrijk. Hij was vooral bekend omdat hij bleef zoeken naar antwoorden in het onderzoek naar het dodelijke auto-ongeluk van zijn zoon Dodi en prinses Diana in Parijs. Dat ongeval is vandaag exact een jaar en een dag geleden.

Later meer.