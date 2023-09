Primeur bij Jong Genk: Karetsas scoort als eerste 15-jarige in het profvoetbal gelijk

Jong Genk speelde 1-1 gelijk tegen RSCA Futures. Degreef opende de score, maar Konstantinos Karetsas hing de bordjes gelijk en is zo de eerste 15-jarige die heeft gescoord in het Belgische profvoetbal.

Jong Genk-Trainer Jelle Coen koos voor Chambaere als vervanger van de geblesseerde Penders in doel. Bangoura en Arabaci kwamen erin voor Al Mazyani (hamstrings) en Manguelle (niet 100%). Van de Perre schoof een rij achteruit op de plek van Al Mazyani. Jong Genk kwam al na drie minuten op achterstand tegen de beloften van Anderlecht. Monticelli ontfutselde de bal van Caicedo en via Sebtaoui scoorde Degreef de 1-0. Blauw-wit reageerde via John, maar de Tanzaniaan trapte onbegrijpelijk over.

De toon was gezet, maar het vervolg leverde geen kansen op, tot in het slot van de eerste helft. Eerst profiteerde Angulo van de buitenspelval, maar de paal bracht redding voor Jong Genk. Meteen erna mocht ook Karetsas een eerste maal zijn kunnen tonen. Hij schilderde het leer tegen de buitenzijde van de staak. Vercauteren was een eerste keer gewaarschuwd. En zo bleef het 1-0 voor ‘thuisploeg’ RSCA Futures, dat op het terrein van Jong Genk kwam spelen omdat de grasmat in het Lotto Park met een bacterie kampt waardoor het veld niet bespeelbaar was.

© BELGA

Jong Genk kwam gretig uit de kleedkamer. Manguelle en Adedeji kwamen voor Bangoura en Abid. Gelegenheidsaanvoerder Van de Perre schoof terug naar het middenveld. Blauw-wit had meer controle en was gevaarlijk via Adedji, maar toch was het Degreef die aan de overzijde de 2-0 aan de voet had, maar Chambaere stond met een puike redding pal.

Op het uur was het moment van Konstantinos Karetsas aangebroken. De 15-jarige draaide een bal heerlijk voorbij Vercauteren en hing de bordjes gelijk, meteen het eerste doelpunt van een 15-jarige in de Belgische profvoetbal. Genk maakte nog het meeste aanspraak op de zege, maar Adedji besloot tien minuten voor tijd over, waardoor Jong Genk op een 1-1-gelijkspel bleef steken. Het pakt 7 op 12. Volgende vrijdag (20 uur) krijgen de jonge Genkies Zulte Waregem over de vloer. (jds)