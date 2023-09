Rajsel knalt Dender naar verdiend gelijkspel op bezoek bij defensief dramatisch Zulte Waregem

De thuisploeg kwam dankzij twee uitzeges op rij met vertrouwen aan de aftrap, terwijl Dender een vier op negen liet optekenen. Twee teams die dus voluit hun kans mochten gaan en dat leverde ook meteen een boeiende openingsfase op. Dender toonde zich al meteen heel gevaarlijk maar eerst kwam Lallemand een voetje te kort om ene scherpe voorzet van Van Oudenhove binnen te duwen en even later trapte Marzo voorlangs.

Meteen kwam het grote euvel bij de thuisploeg alweer direct bloot te liggen. Defensief blijft Essevee bijzonder kwetsbaar, vooral in de rug van de defensie ligt er heel veel ruimte die de verdedigers vaak in de problemen brengt. Bij de bezoekers bleef efficiëntie - net als vorige week tegen Lierse Kempenzonen - een duidelijk werkpunt.

Ook op stilstaande fases toonde Dender zich zeer gevaarlijk. Het mocht een mirakel heten dat Vossen nog in extremis op de lijn redding kon brengen bij een poging van dichtbij van Lallemand. Ook Nsimba liet zich opmerken maar zijn poging in de korte hoek, kon Bostyn niet verschalken. En Zulte Waregem? De thuisspelers hadden het knap lastig om de partij onder controle te krijgen, laat staan het dominante voetbal te brengen dat ze in gedachten hadden.

En dan stond het plots toch 1-0, of toch niet? Traoré trok zich nog eens op gang en speelde de bezoekende defensie op een hoopje. Gano kon evenwel niet profiteren en kwam hierbij in botsing met doelman Gies. De ref liet begaan en Traoré nam het geschenk in dank aan en opende compleet tegen de gang van het spel in de score voor Zulte Waregem.

Na overleg met zijn assistent, keurde ref Vermeire uiteindelijk toch de goal af. Zo bleek andermaal dat ook in de Challenger Pro League een VAR geen overbodige luxe is. Even later was het hek helemaal van de dam toen Traoré na een duel met Ragolle nogal theatreel neerging in de zestien van Dender. Vermeire wilde terecht van geen strafschop weten maar dit zorgde alleen maar voor nog meer onrust bij de thuisploeg.

Defensief bleef het ondertussen huilen met de pet op bij Essevee. Dender had de voorbije wedstrijden van Zulte Waregem goed geanalyseerd en zocht vooral via M’Barki nadrukkelijk de ruimte in de rug van Ciranni. Dit lukte aardig en bij een nieuwe poging leek een doelpunt in de maak maar Marzo vergat de trekker over te halen en zo bleef het 0-0.

Zulke kansen mag je niet missen en jawel, Dender kreeg het deksel op de neus: Brüls schilderde een kort genomen hoekschop op het hoofd van Gano en die buffelde de bal voorbij een kansloze Gies (1-0). Op slag van rusten ontsnapte Dender zelfs ook nog aan de 2-0: Traoré slalomde andermaal door de bezoekende defensie en besloot met rechts op de paal. Aan de overkant kreeg Lallemand ook nog een dot van een kans maar hij kopte slap in de handen van Bostyn.

Na de pauze veranderde dit spelbeelde allerminst. Dender bleef razendgevaarlijk maar toonde zich ook nu bijzonder onmondig in de zone van de waarheid. Bij Zulte Waregem was er ook nu weer een attente Bostyn nodig op pogingen van M’Barki, Van Oudenhove en Marzo. Ook op stilstaande fases was Dender heer en meester maar Cools kopte een prima aangesneden hoekschop van Hens van dichtbij over.

Zulte Waregem stelde daar offensief niets tegenover. Het middenveld slaagde er maar niet in om controle te krijgen over het balbezit en kansen bij elkaar voetballen was er rond het uur echt niet bij voor de gastheren. D’Hollander bracht dan maar jonkie Labie voor Rommens en ging nu met drie centrale verdedigers voetballen. Een tactische wissel die niet meteen succes opleverde want Vormer en Brüls kwamen nu nog meer in de verdrukking. Vossen kon de enorme ruimtes evenmin belopen.

Rajsel zorgt voor gerechtigheid

Een schotje van Traoré - in het zijnet - halfweg die tweede periode was de eerste doelkans van Essevee, die naam waardig. Simons bracht op zijn beurt de ervaren Myny en gooide ook aanwinst Soladio - een 25-jarige Belgische aanvaller die tot voor kort in Vietnam voetbalde - in de strijd. Plots leek Traoré op weg om de partij te beslissen maar de jonge winger legde fout af op Gano, weg kans. Illustratief voor zijn soms nogal onbeholpen speelstijl.

De partij kabbelde naar het einde en Dender kon niet meer de druk van het eerste uur ontwikkelen. Toch bleef Zulte Waregem bibberen tot het absolute einde. Dender-doelman Gies werd amper nog aan het werk gezet en D’Hollander bracht ook nog Savic en Demuynck voor de moegestreden Vossen en Traoré.

Brüls was ook stilaan rijp voor een wissel maar de Oostkantonner bleef wel staan. Dender zette nog één keer aan en de ingevallen Rajsel lukte zowaar in de laatste minuut de oververdiende gelijkmaker. Zulte Waregem dat voor eigen publiek een magere één op zes boekt, heeft nog veel (defensief) werk op de plank. Bij Dender zullen Simons en Co ondanks het gelijkspel heel slecht slapen, andermaal was het gebrek aan scorend vermogen schrijnend.