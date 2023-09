Na de leegloop, nu tijd voor versterking bij Standard? Middenvelder met 118 Premier League-duels op komst

Nadat de transfer van Aron Dønnum naar Toulouse is afgerond, beschikt Standard-TD Fergal Harkin eindelijk over de nodige miljoenen op de transfermarkt. De nood aan versterking is groot na het vertrek van een resem sterkhouders (Zinckernagel, Alzate, Cimirot, Dussenne en Dønnum) en de dramatische seizoenstart met 2 op 15.

Een klein miljoen voor Osher Davida (naar Maccabi Tel Aviv) en 4,5 miljoen voor aanvoerder Aron Dønnum (naar Toulouse). Standard spekte deze week zijn bankrekening om in de laatste week van de mercato uit te kunnen pakken met een broodnodig transferoffensief. Op het boodschappenlijstje van Fergal Harkin staan: een linksback, een ervaren en fysiek sterke nummer zes, een flankaanvaller en een creatieve middenvelder. Allemaal profielen die Carl Hoefkens goed kan gebruiken om de Rouches uit het degradatiemoeras te sleuren na een ronduit verontrustende competitiestart.

Hayden op komst

In lijn van zijn eerdere transfers richt Fergal Harkin zich ook nu weer voornamelijk op de Engelse markt voor inkomend verkeer. Zo heeft de Ierse TD zijn pijlen gericht op Isaac Hayden, een 28-jarige verdedigende middenvelder met 171 wedstrijden voor Newcastle op de teller, waarvan 118 in de Premier League. De voormalige Engelse jeugdinternational leek eerder deze week op weg naar Luton Town en werd na het afspringen van die deal gelinkt aan Sheffield Wednesday. Maar volgens Engelse media zou Standard de deal gekaapt hebben en was Hayden vrijdag in Luik om er zijn medische testen af te leggen. Hoewel Hayden op een zijspoor zit bij Newcastle zou het toch gaan om een huurdeal. Niet geheel verwonderlijk aangezien de Engelsman met Jamaicaanse roots nog tot 2026 onder contract ligt in St James Park. Vorig seizoen werd het jeugdproduct van Arsenal nog uitgeleend aan Norwich waar hij veertien keer in actie kwam in de Championship voordat hij geveld werd door een knieblessure. Bij Newcastle trainde Hayden de afgelopen weken apart van de A-kern in afwachting van een transfer.

Kuavita naar Genua

In afwachting van inkomende transfers moet Hoefkens zaterdagavond (20.45 uur) tegen RWDM nog steeds roeien met de riemen die hij ter beschikking heeft. Zinho Vanheusden volgt Dønnum wellicht op als nieuwe aanvoerder. Een rol die hij eerder al vervulde tijdens het seizoen 2020-2021 voor zijn kruisbandblessure. Uitgaand nam Standard ook tijdelijk afscheid van Léandre Kuavita. De 19-jarige middenvelder wordt voor één seizoen uitgeleend aan zusterclub Genoa zonder aankoopoptie.