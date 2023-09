US Open. Swiatek laat geen spaander heel van Juvan op weg naar achtste finales

De Poolse nummer één van de wereld in het vrouwentennis Iga Swiatek blijft doorheen de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar, razen. Vrijdag vermorzelde ze in haar derde ronde de Sloveense Kaja Juvan (WTA 145) met 6-0 en 6-1 na 50 minuten tennis.