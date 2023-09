Belgische aanvaller Cyril Ngonge scoort voor tweede week op rij voor Hellas Verona in Serie A, maar gaat uiteindelijk toch onderuit

Sassuolo heeft vrijdagavond op de derde speeldag in de Serie A Hellas Verona zijn eerste puntenverlies aangesmeerd. Het werd 3-1.

Andrea Pinamonti (11.) opende al vroeg de score voor de gastheer, die zo met een 1-0 bonus de kleedkamers mocht opzoeken. Aan het begin van de tweede helft hing de Belgische aanvaller Cyril Ngonge (56.) de bordjes in evenwicht, maar Sassuolo klom niet veel later opnieuw op voorsprong via Domenico Berardi (64.). Diezelfde Berardi (73.) besliste de partij met een omgezette penalty.

Het was voor Hellas Verona het eerste puntenverlies dit seizoen. De club staat momenteel vierde in de tussenstand van de Italiaanse eerste klasse met 6 op 9.