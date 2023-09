Wat een ontvangst: AS Roma onthaalt Romelu Lukaku met vuurwerk, enorm spandoek en tienduizenden enthousiaste fans

Indrukwekkend. Een ander woord is er niet om het onthaal te omschrijven dat Romelu Lukaku vrijdagavond kreeg van zijn nieuwe club AS Roma in het Stadio Olimpico. Vlak voor de aftrap van de topper tegen AC Milan werd de Rode Duivel uit de kleedkamer gehaald om de fans te groeten. Terwijl tienduizenden supporters ‘Ro-Me-Lu’ schreeuwden, ontrolde zich achter Lukaku een metershoog spandoek ter ere van de Rode Duivel en werd volop vuurwerk afgeschoten.