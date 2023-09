AA Gent tevreden met loting in Conference League: “Overwinteren is altijd de doelstelling”

“Ik ben opgewonden dat we straks Maccabi Tel Aviv treffen, in mijn land”, lachte middenvelder Omri Gandelman, recent overgekomen van Maccabi Netanya. “Ik heb vaak tegen hen gespeeld. Ik ken hun fans, hun stadion, hun spelers. Het is een heel goeie ploeg, samen met Maccabi Haifa een van de grootste clubs van het land. Ze hebben wel een nieuwe trainer (Robbie Keane, red.) maar ze hebben ervaren spelers met veel kwaliteit, die ook buiten Israël een mooie carrière hadden. De populairste is Zahavi, die vroeger in PSV en China speelde. Hij is de aanvoerder en topschutter bij de nationale ploeg. Maar we moeten van hen winnen. We geloven in onszelf.”

Ook AA Gent-trainer Vanhaezebrouck toonde zich content, al bekeek hij het nog niet vanuit sportief oogpunt. “We gaan naar drie landen die we de jongste tijd niet meer aandeden”, zegt Vanhaezebrouck. “We wilden allemaal wel eens een wedstrijd in Israël spelen. Daar hadden we vorig jaar al op gehoopt. We hopen toch altijd op andere landen om te kunnen spelen. De zoveelste keer op rij naar Cyprus, dan wil je ook wel eens ergens anders spelen. We zijn wel tevreden met de loting. Maar natuurlijk moeten we die clubs nog bekijken. Maccabi Tel Aviv zal een stevige ploeg zijn. Luhansk is een vraagteken, door de oorlogssituatie. En IJslanders zijn altijd gretig. Dat is eigen aan dat volk. Eigenlijk is het nog te vroeg om daar inschattingen over te maken. Overwinteren is altijd de doelstelling, los van wie we treffen.”