Een nieuwe ploeg en geen BNXT Play-offs meer: dit is het nieuwe competitieformat in BNXT League

Omdat er in België één nieuwe ploeg meedoet (Kortrijk Spurs) en in Nederland één minder (Apollo Amsterdam), ondergaat de competitieformule in de BNXT League enkele wijzigingen. De eerste ronde, de nationale fase, blijft hetzelfde. De beste vijf van elk land spelen in de tweede ronde de Elite Gold. De overige ploegen de Elite Silver. In de Elite Silver spelen de drie Nederlandse ploegen heen- en terugwedstrijden tegen de zes Belgische ploegen. De Belgische ploegen spelen heen- en terugwedstrijden tegen de Nederlandse ploegen en vier wedstrijden tegen Belgische ploegen (uit of thuis). De eerste 8 ploegen per land (5 Elite Gold + 3 beste Elite Silver) spelen de nationale play-offs in plaats van de eerste 6. De BNXT play-offs worden afgeschaft. De Belgische en Nederlandse kampioen spelen nadien in een best-of-three wedstrijd voor de BNXT titel.