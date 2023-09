De fonteinen op de Europalaan zullen op termijn enkel voortleven in het geheugen van de talrijke supporters die er de één of andere overwinning op gevierd hebben. — © Chris Nelis

GENK

De fonteinen op de rotonde aan de Place Misère en aan Shopping 1 in de Europalaan in Genk zullen geen water meer de lucht in spuiten. Komende maand worden ze onthard om plaats te bieden aan groen.